Beveik 60 metų nežinojo, kas jo tėvas: paaiškėjo, kad tai penkių „Grammy“ laimėtojas

M. Goesslingas dirba vadovu vienoje Sent Luiso distribucijos bendrovėje. Pasak jo, jis daugelį metų svarstė, kas galėtų būti jo biologiniai tėvai, tačiau tokio atsakymo nesitikėjo.
„Buvau visiškai pasiruošęs tam, kad tai bus Mike'as, į pensiją išėjęs santechnikas, arba Mike'as, buvęs buhalteris. Nebuvau pasiruošęs Mike'ui, penkiskart „Grammy“ apdovanojimą laimėjusiam Rokenrolo šlovės muziejaus nariui“, – „The Washington Post“ sakė vyras.
Atsakymą atnešė genetinis testas
2025 metais M. Goesslingas gavo laišką iš savo biologinės motinos advokato. Jame buvo nurodyta, kad biologiniai tėvai jį surado po to, kai jo pusbrolis atliko genetinį testą.
Netrukus M. Goesslingas telefonu susisiekė su biologiniu tėvu.
Pokalbio metu jis suprato, kad kalba su Michaelu McDonaldu – muzikantu, kuris kartu parašė grupės „The Doobie Brothers“ dainą „What a Fool Believes“.
Ši žinia vyrui buvo dar netikėtesnė dėl vienos priežasties – jis pats nuo vaikystės buvo didelis grupės gerbėjas.
„Buvau didžiulis „The Doobie Brothers“ gerbėjas net būdamas septynerių ar aštuonerių. Tai viena keisčiausių visos šios istorijos detalių. Buvau tikras muzikos fanatikas“, – pasakojo M. Goesslingas.
Sūnų įvaikinti atidavė būdami vos 14-os
M. McDonaldas ir M. Goesslingo biologinė motina savo sūnų įvaikinti atidavė tuomet, kai abiem buvo po 14 metų.
Vėliau jie palaikė ryšį tarpusavyje ir, kaip rašo „The Washington Post“, nerimavo dėl to, kaip susiklostė jų sūnaus gyvenimas.
M. McDonaldas Sent Luiso televizijai sakė, kad sužinojęs, jog jo biologiniam sūnui viskas gerai ir jis turėjo gerą gyvenimą, pajuto didelį palengvėjimą.
„Vien tai, kad sužinojau, jog jam viskas gerai ir kad jo gyvenimas buvo geras – toks, kokio tuo metu pats tikrai nebūčiau galėjęs jam suteikti, – buvo didžiulis atlygis“, – sakė muzikantas.
Jis taip pat pabrėžė M. Goesslingą užauginusių žmonių vaidmenį.
„Tikrosios šios istorijos roko žvaigždės yra jo įtėviai“, – teigė M. McDonaldas.
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