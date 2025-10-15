Benkunsko vizitas į gruzinų restoraną – tik pietūs ar paslėpta reklama?

„Mmm“, „ooo“, „sultinga“, „nu neblogai“, „vilniečiai ir miesto svečiai, kviečiu apsilankyti“ – tokiais ir panašiais žodžiais iškėlęs du nykščius į viršų V. Benkunskas, sėdėdamas prie vaišėmis gausiai nukrauto stalo, kvietė visus apsilankyti šiame restorane. O šis Vilniaus mero įrašas socialiniame tinkle „Instagram“ sulaukė daugybės peržiūrų ir patiktukų.
Kadangi politiko įraše buvo nurodytas ir restorano pavadinimas, LNK.LT pasidomėjo, kodėl sostinės meras jame lankėsi – ar tai nėra tiesioginė ar paslėpta šio restorano reklama.
„Dažnai lankausi įvairiuose Vilniaus restoranuose, kavinėse. Domėtis tuo, kuo gyvena ir kas patinka vilniečiams – įprasta mano rutinos dalis. Jūsų minimame restorane apsilankiau pirmąsyk, tačiau buvau girdėjęs, kad čia gamina puikų kartvelišką maistą“, – teigiama portalui LNK.LT Vilniaus mero atsiųstame atsakyme.
„Jūsų minimas vaizdo įrašas yra paskelbtas paties restorano, o mano paskyra tiesiog pridėta prie įrašo. Atlygio už apsilankymą negavau, o su restorano komanda teko susipažinti pirmą kartą. Beje, kiek girdėjau, tokio formato vaizdo įrašai jų restorane yra tapę tam tikru socialinių tinklų fenomenu ir, manau, padeda netgi pritraukti į Vilnių turistus iš užsienio. Pavyzdžiui, savininkai pasakojo, kad neseniai pas juos buvo atvykusi latvių grupė tik dėl to, kad sužinojo apie šią vietą iš socialinių tinklų“, – teigė V. Benkunskas.
Į klausimą, kodėl Vilniaus meras pasidalijo įrašu, kad valgo būtent restorane „Ugruzina“ ir ar jis kelia vaizdo įrašus iš kitų restoranų, V. Benkunskas atsakė: „Prisidėti prie sklaidos apie vilniečius ir miesto svečius intriguojančias vietas man tikrai negaila. Ateityje su komanda planuojame pasidalinti įspūdžiais ir iš kitų vietų. Turime džiaugtis ir didžiuotis, kad gastronomijos verslai patį Vilnių daro jaukesniu ir geresniu miestu, padeda pritraukti turistus ir taip generuoja miesto ekonomiką“.
Naujausi komentarai