Apskaičiavo, kiek iš koncertų galėjo uždirbti Jessica Shy

Per du vakarus atlikėjos pasirodymus Vilniaus Vingio parke išvydo daugiau nei 100 tūkst. žmonių.
Koncertai tapo reikšmingu įvykiu ne tik Jessicos Shy karjerai, bet ir visai sostinei. Vingio parke yra koncertavusios didžiausios Lietuvos ir pasaulio muzikos žvaigždės, tačiau du visiškai išparduoti tokio masto vieno atlikėjo koncertai iš eilės – precedento neturintis įvykis.
Anot organizatorių, surengti du koncertus ir į juos sutraukti du pilnus Vingio parkus iki šiol nėra pavykę nė vienam Lietuvos atlikėjui ar grupei.
Šie koncertai parodė milžinišką Jessicos Shy populiarumo mastą – tūkstantinė minia kartu dainavo žinomiausias atlikėjos dainas, o koncertą lydėjo įspūdingi sceniniai sprendimai.
Kaip TV3 teigė M. Tyla, vien iš bilietų, jo skaičiavimu, surinkta arti 5 milijonų eurų. Verta pažymėti, kad tai viso renginio pajamos prieš scenos, technikos, apsaugos, organizavimo ir kitas išlaidas.
Pati atlikėja anksčiau išreiškė padėką visai prie koncertų prisidėjusiai komandai.
„Nė viena savo kūno dalimi nesuvokiu, jog tai baigėsi. Reikės sukramtyti po truputį. Nežmoniškas AČIŪ jums ir komandai. Neįsileisiu nė vienos kandžios replikos, pykčio ar pavydo. Mes didžiuojamės tuo, ką sukūrėme. Ir nekeisčiau nieko. Tikiu, jog daug žmonių savo buvimu patikėjo, kad visgi nesame tokie susipriešinę ir svetimi vienas kitam. Pavyko džiaugtis gyvenimu akimirkoje – kartu, su tokia jūra žmonių. Tai kol kas tauriausias jausmas, patirtas šioje kelionėje. Nepamirštama. AČIŪ už istoriją“, – socialiniuose tinkluose rašė Jessica Shy.
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