52-ejų aktorė Hilary Swank pribloškė gerbėjus: laukiasi trečiojo vaiko

Aktorė socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame visa šeima šoka prisitvirtinusi prie drabužių šviečiančias lazdeles.
H. Swank parodė ir išryškėjusį nėščiosios pilvą – ant jo šviečiančiomis lazdelėmis buvo pavaizduotas kūdikis.
„Daug kas klausia, prie kokio projekto dirbsiu toliau. Šis pasirodys gruodį“, – po įkeltu vaizdo įrašu parašė aktorė.
Po įrašu netruko pasipilti sveikinimai. Kai kurie gerbėjai neslėpė nuostabos.
„Ką? Palaukite, ar man pasirodė, ar jūs vėl nėščia?“ – rašė vienas komentatorius.
Kitas sveikino aktorę su gražia naujiena ir gyrė originalų būdą ją paskelbti, o dar vienas komentatorius tai pavadino geriausia dienos, savaitės, mėnesio ir metų naujiena.
Viena 44 metų dvynių mama taip pat rašė esanti sužavėta ir stebėjosi H. Swank energija.
H. Swank ir P. Schneideris dvynių Aya ir Ohmo susilaukė 2023 metų balandį. Tuo metu aktorei buvo 48-eri.
Apie vaikų gimimą ji paskelbė Velykų dieną, pasidalijusi nuotrauka, kurioje laiko abu kūdikius stebėdama saulėlydį.
„Nebuvo lengva. Bet, berniuk ir mergaite, buvo verta“, – tuomet rašė aktorė.
Ji pridūrė, kad skelbia įrašą būdama tikrame rojuje.
Pirmą kartą apie tai, kad laukiasi dvynių, H. Swank viešai pranešė 2022 metų spalį laidoje „Good Morning America“.
Tada aktorė sakė esanti labai laiminga galėdama pasidalyti naujiena ir prisipažino, kad motinystės troško jau seniai.
„Ir ne vieno, o dviejų“, – tuomet sakė ji.
H. Swank ir P. Schneideris susituokė Kalifornijoje 2018 metais.
Anksčiau aktorė buvo ištekėjusi už aktoriaus Chado Lowe.
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