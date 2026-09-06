Tvarkos iššūkiai: kaip palengvinti namų ruošą

Kai daiktai neturi aiškios vietos, jie kaupiasi ten, kur papuola, todėl netvarka greitai sugrįžta, rašoma „Ikea“ pranešime žiniasklaidai. „Kai akims nuolat tenka aprėpti daugybę smulkių daiktų, spalvų ir paviršių, kambarys gali atrodyti chaotiškas net ir tuomet, kai jame nėra nė dulkelės“, – sako bendrovės Interjero dizaino departamento vadovė Morta Bučinskienė ir dalijasi pastebėjimais, kodėl švara ir vizualinė tvarka – du skirtingi dalykai.
Atrasti patogią vietą
Daiktų krūvelės paprastai susidaro ten, kur jie nugula natūraliai: ant virtuvės stalviršio kaupiasi raktai, rašikliai ir įkrovikliai, prieškambaryje – krepšiai, batai ir šalikai, o kėdė neretai tampa alternatyvia drabužių spinta.
„Jei tie patys daiktai nuolat atsiduria toje pačioje vietoje, tai naudinga užuomina. Užuot kasdien kovoję su besikaupiančia krūva, įrenkite nedidelę daiktų laikymo vietą būtent ten, kur jos natūraliai norisi. Kartais pakanka krepšio, dėžės, kabliuko ar prie sienos tvirtinamos daiktų laikymo sistemos, kad išspręstumėte metų metus besikartojančią problemą“, – pataria M. Bučinskienė.
Tas pats principas galioja visuose kambariuose: virtuvėje naudojamus daiktus patogiausia laikyti šalia stalviršio, krepšiams ir viršutiniams drabužiams reikėtų numatyti vietą prieškambaryje, o miegamajame verta turėti vietą tiek kartą dėvėtiems, tiek dažnai dėvimiems drabužiams.
„Jei norint padėti daiktą į vietą, reikia atlikti kelis veiksmus, patraukti kitus daiktus ar net nueiti į kitą kambarį, labai tikėtina, kad jis tiesiog liks ten, kur buvo naudojamas. Tai ne tinginystė – taip veikia žmogaus elgsena. Geriausias daiktų laikymo sprendimas nebūtinai yra talpiausias. Svarbiausia, kad daiktus padėti į vietą būtų kuo paprasčiau“, – sako interjero dizainerė.
Padės daiktų grupavimas
Atviros lentynos, dekoratyviniai daiktai, skirtingos spalvos ir medžiagos suteikia namams savitumo, tačiau kai vienu metu matoma daug pavienių daiktų, atsiranda vizualinis triukšmas. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp atvirų ir uždarų daiktų laikymo sprendimų: kasdien naudojami daiktai gali likti lengvai pasiekiami, o smulkesnius ir rečiau naudojamus verta sudėti į dėžes, krepšius ar stalčius.
Tvarkingų namų paslaptis – ne mažiau daiktų, o gerai apgalvota sistema.
„Grupavimas – labai paprastas būdas suteikti kambariui daugiau vizualinės ramybės. Dešimt lentynoje išmėtytų smulkių daiktų akiai atrodo kaip dešimt atskirų elementų. Sudėkite juos į vieną krepšį ar dėžutę, ir vizualiai jie taps vienu elementu. Nieko nereikia atsisakyti ar išmesti, tiesiog sukurkite daugiau tvarkos akims“, – pataria M. Bučinskienė.
Tą patį principą galima taikyti spalvoms ir medžiagoms. Kad namai atrodytų tvarkingi, jie neprivalo būti minimalistiniai. Pakanka matomoms daiktų laikymo vietoms suteikti daugiau vientisumo, pasirenkant tarpusavyje derančias dėžes, krepšius ar kitus organizavimo sprendimus. Pvz., atvirose lentynose galima rinktis natūralių medžiagų, tokių kaip rotangas, krepšius, o spintose – permatomas dėžes, kurios padeda lengviau matyti ir rasti jų turinį.
Sukurkite sistemą
Pasak interjero dizainerės, tvarkingų namų paslaptis – ne mažiau daiktų, o gerai apgalvota sistema.
„Tvarkingai atrodantys namai nebūtinai yra tušti namai. Dažnai tai tiesiog namai, kuriuose daiktai turi aiškią laikymo sistemą ir savo vietą. Svarbu atskirti naudojamus kasdien ir tuos, kurių prireikia rečiau. Ne mažiau svarbu, kad daiktų laikymo sprendimai būtų natūraliai pritaikyti prie jūsų šeimos įpročių ir kasdienės rutinos“, – sako M. Bučinskienė.
Svarbus ir pačių daiktų laikymo sprendimų dizainas. Reguliuojamos lentynos, skirtingo dydžio skyriai ir modulinės sistemos padeda efektyviau išnaudoti turimą erdvę, o laikui bėgant, keičiantis poreikiams, jas lengviau papildyti ar pritaikyti iš naujo.
Kai grindų plotas ribotas, verta išnaudoti sienų ir durų paviršius – tam tinka prie sienos tvirtinami daiktų laikymo sprendimai, kabliukai ir įvairios talpyklos. Pvz., ant durų be gręžimo kabinama sistema su kabliukais ir kišenėmis gali padėti, kad kasdieniai daiktai būtų lengvai pasiekiami.
Pasak M. Bučinskienės, namuose neturėtų būti tikslo visus daiktus visada laikyti tik savo vietoje. „Namai skirti gyventi, todėl kasdienė netvarka yra natūrali jų dalis, – pabrėžia interjero dizainerė. – Kur kas svarbiau tai, kaip lengva vėl atkurti tvarką. Kai daiktus padėti į vietą galima greitai ir patogiai, tvarkos palaikymas tampa natūralia kasdienybės dalimi, o ne atskira užduotimi.“
Naujausi komentarai