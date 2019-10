Sėkmingas persikraustymas – planavimas ir sistemingas darbas

Dėžės ir lipni juosta

Žinia, kad teks persikraustyti – ne žaibas iš giedro dangaus, todėl laiko negaiškite ir daiktus pradėkite pakuoti ne pervežimo išvakarėse, o prieš mėnesį ar bent porą savaičių – nelygu užgyventas turtas. Pirmas žingsnis – pasirūpinkite tara: nuo to, kur ir kaip sudėsite daiktus, priklausys ne tik, ar jie visi sveiki pasieks naujus namus, bet ir kaip greitai juose apsigyvens. Pakuoti skirta tara turi būti tvirta ir reikiamų dydžių. Jos pagrindas – kartoninės dėžės, plastikinės daiktadėžės, maišai, taip pat pasirūpinkite plėvele su oro burbuliukais, nepamirškite plonos pakavimo plėvelės, prireiks ir ne vieno ritinio lipnios juostos.

Itin didelių dėžių rinktis nerekomenduojama: tara turi būti patogi nešti vienam žmogui, su daiktais sverti apie 20 kg, ne daugiau 30 kg – dėžę ne tik bus sunku pakelti, kartono dugnas gali neišlaikyti. Sunkiems daiktams skirkite mažesnes dėžes. Kraudami daiktus nepalikite tuščių vietų – pasistenkite dėžę pripildyti iki kraštų, lipnia juosta kruopščiai užklijuokite ne tik jos viršų, bet ir kelis kartus apsukite šonus, sutvirtinkite dugną. Nedūžtantiems, minkštiems daiktams, pavyzdžiui, patalynei, žaislams, drabužiams, namų tekstilei gerai tinka šiukšlių maišai. Įprasti, skirti kasdienai netinka – jie maži ir netvirti, todėl specialiai įsigykite didelės talpos ir tvirtesnių užrišamų ar statybos reikmėms skirtų maišų.

Sistemingas planas

Kad darbas eitųsi sparčiau, susidarykite daiktų pakavimo planą. Jis gali būti dvejopas: pirmas būdas – supakuoti viską einant iš vieno kambario į kitą, antras – vienu metu pakuoti tuos pačius daiktus – indus, knygas, drabužius, buities reikmenis. Pastarasis būdas kai kam gali pasirodyti priimtinesnis, nes rečiau naudojamus dalykus į dėžes galima sudėti ir prieš mėnesį, o štai kasdien reikalingus higienos reikmenis, dėvimus sezoninius drabužius, maistą – paskutinę minutę. Toks pakavimo eiliškumas užtikrins, kad niekada neliksite be būtiniausių daiktų.

Pakuodami pasistenkite neapkrauti visų būsto kampų: kraustymosi metu namai išliks tvarkingi ir šeimynykščiams juose bus patogu gyventi iki paskutinės kraustymosi dienos, jei dėžės, maišai bus laikomi nuošalioje vietoje ar atskirame kambaryje.

Stropi revizija

Persikraustymas – puiki proga atsikratyti nereikalingų daiktų. Atidžiai peržiūrėkite ne tik drabužinės lentynas, bet ir knygas, žurnalus, indus, žaislus, virtuvės rakandus ir buitinius prietaisus, neaplenkite antresolės, žvilgterėkite į sandėliuko lentynas – sunku patikėti, kiek namuose prisikaupė gėrybių – naudingų, visai nereikalingų ir net pamirštų. Gerai pagalvokite, ar verta gabenti visas seno interjero detales – naujuose namuose jos gali netikti, beje, kaip ir baldai ar buitinė technika, ypač viryklė ar skalbyklė.

Jei nereikalingi daiktai geros kokybės, juos galite padovanoti artimiesiems ar draugams, išdalyti tiems, kuriems jų reikia, nuvežti į globos namus, labdaros organizacijas ar prisidurti eurą kitą prie įkurtuvių biudžeto parduodami internetu.

Daiktų sąrašas

Daiktus iš skirtingų kambarių dėkite į skirtingas dėžes, jas būtinai sužymėkite. Patogiau bus, jei naudosite kitos spalvos žymiklį: mėlyna spalva – virtuvė, raudona – svetainė, žalia – miegamasis ir t.t. Naujajame buste ant kiekvieno kambario durų tereikės prikabinti atitinkamos spalvos lapelį – jūs patys arba jūsų talkininkai daiktus iš karto suneš ten, kur reikia.

Ant taros žymikliu užrašykite "Chemikalai", "Batai", "Indai", būtų apdairu dar ir didelėmis raidėmis įspėti – "Skysčiai", "Dūžta". Jei vienoje pakuotėje daug daiktų, juolab įvairių smulkmenų, prie dėžės prikabinkite lapą su turinio sąrašu. Jo sudarymas nuobodus, daug laiko užimantis darbas, tačiau tokiu būdu nepaprastai greitai rasite ieškomus daiktus.

Ne kartą kraustymąsi patyrę žmonės pastebi, kad šiuos sąrašus kur kas patogiau saugoti kompiuteryje, o pakuotes tik sunumeruoti reikiama spalva – nereikės dėžių stumdyti, kilnoti vieną po kitos, o tik žvilgterėti į kompiuterio ekraną. Be to, sunumeruotas dėžes bus lengva suskaičiuoti – žinosite, ar visos atkeliavo, kuri dingo.

Pakavimo subtilumai

Praktiškai kiekvieno persikraustymo metu neišvengiamai patiriama nuostolių. Dideli jie bus ar nereikšmingi – priklauso nuo to, ar tinkamai bus supakuoti daiktai, baldai, buitinė technika.

• Atsipūsti tarp darbų žiūrint mėgstamą serialą – didelė pagunda, kuri sujaukia visą darbų grafiką. Todėl persikraustymo metu televizorių supakuokite pirmą, o išpakuokite – paskutinį.

Sužinoję persikraustymo datą iš karto susisiekite su perkraustymo įmonės atstovais, pasiteiraukite, kokias paslaugas jie siūlo.

• Sunkesnius daiktus dėkite į apačią, lengvesnius – į viršų. Tarpus užpildykite laikraščiais ar burbuline plėvele.

• Nevarkite ir kiekvienos stiklo taurės, bokalo nesukite į laikraščio skiautę – juos sukiškite į kojines: taurės liks sveikos, o kojinėms sudėti nereikės atskiro maišo.

• Brangias dūžtančias stiklo vazas, skulptūrėles, porceliano servizus ir kitus trapius daiktus patartina ne tik apsukti plėvele su burbuliukais ar minkšta tekstile, bet dėžę su jais įdėti dar ir į kitą, kiek didesnę, tarp jų dugne, šonuose pravartu įtiesti porolono, rankšluosčių ar prikišti laikraščių.

• Transportuojant lėkštes tradiciškai siūloma jas kažkuo perkloti. Geriau naudokite plastikines lėkštes – standus plastikas patikimiau apsaugos indus, be to, bus lengviau išpakuoti.

• Maišai – ideali tara drabužiams ir namų tekstilei. Tai gali būti įprasti drabužių maišai ar dėklai, idealu – vakuuminiai. Tiks ir tvirti šiukšlių maišai: į didelius galite po kelis sukišti ant pakabų kabančius paltus, striukes, į mažesnius – atskirai surūšiuotus tekstilės gaminius. Mažus maišelius labai patogu sumesti į vieną didelį maišą – viskas bus vienoje vietoje arba...

• ... sukišti į tuščiavidurius daiktus. Jie – puiki tara gabenimo metu įvairioms smulkmenoms, buities priemonėms ir kosmetikai, buteliams, maisto produktams.

• Stalčiuose laikomų drabužių ar daiktų nereikia niekur perdėti – apsukite apsaugine pakavimo plėvele, tiesiog sukiškite į maišus arba pagalvės užvalkalus – persikrausčius teliks ištraukti ir įkišti atgal į spintą.

• Pačius sunkiausius daiktus, pavyzdžiui, knygas, dėkite į kelioninius lagaminus su ratukais – bent jau didesnę dalį kelio iki automobilio jų nešti nereikės.

• Baldus rekomenduojama išardyti – bus patogiau ir saugiau gabenti. Jų dalis patariama įsukti į burbulinę plėvelę, įdėti tarp kartono lakštų ir apvynioti apsaugine plėvele. Tačiau bet kuriuose namuose tikrai atsiras jau padėvėtų patalynės užvalkalų, antklodžių, pledų, rankšluosčių – jie taip pat tinka. Furnitūrą sudėkite į atskirus maišelius.

• Prieš pakuodami, kad neįskiltų, o įskilę nesutrupėtų, ant veidrodžių, stiklo durelių, paveikslų nuo viršutinių kampų įstrižai į abu apatinius priklijuokite plačią popierinę juostą.

• Elektros prietaisus apdenkite putplasčiu, storu kartonu ar apvyniokite pledu ir kruopščiai apsukite lipnia juosta ar plėvele.

• Prieš pakuodami kompiuterį, televizorių ar kitą elektros įrangą nufotografuokite, kaip sujungti laidai, – persikrausčius neturėsite vargo ir vėl lengvai prijungsite.

• Augalus transportuokite atvirose dėžėse, nors tiks ir kibiras, plastikinė vonelė, stalčius – nelygu vazonų dydis. Tarpus tarp vazonų užpildykite tekstile, laikraščiais.

• Pinigus, dokumentus, vertingus daiktus pakuokite atskirai nuo kitų daiktų ir vežkitės su savimi.

Pervežimas be rūpesčių

Dauguma žmonių tai bando atlikti savo jėgomis per vieną dieną: į talką atskuba "ratuoti" draugai, kažkas turi mikroautobusiuką, 3–5 kartai pirmyn ir atgal – misija įmanoma. Įmanoma, bet ar tikrai verta? Nusiplūksite, užtruksite iki vėlyvo vakaro, o dar reikės dalį daiktų ir tuojau pat išpakuoti. Be to, ne visi į mažos talpos automobilius sugrūsti daiktai, ypač šaldytuvas, skalbyklė naujus namus pasieks laimingai. Bandote taupyti? Degalai kainuoja, bus negražu, jei talkininkams bent vaišėmis neatsidėkosite, o ar įvertinote, kiek išeikvosite jėgų, nervų, laiko?

Toks persikraustymo būdas priimtinas gal tik studentui, kurio manta telpa į porą lagaminų, visais kitais atvejais protingiausias sprendimas – kreiptis į kraustymo paslaugas teikiančią įmonę. Nesupainiokite jos su vežėjais – jie daiktus tik perveža. Sužinoję persikraustymo datą iš karto susisiekite su įmonės atstovais, pasiteiraukite, kokias paslaugas jie siūlo: ar gali sukrauti supakuotus daiktus į automobilį ir sunešti juos į naują būstą, o gal jie turi patikimą profesionalų brigadą, kuri atlieka tiek daiktų pakavimo paslaugas, tiek naujoje vietoje gali greitai sumontuoti ir sustatyti išardytus baldus. Įmonę rinkitės atidžiai, atsižvelkite į savo poreikius, pasidomėkite rekomendacijomis.

Solidi įmonė būtinai skirs kompetentingą žmogų, kuris ne tik pakonsultuos pervežimo klausimais, bet ir patars, kaip geriau supakuoti daiktus, prižiūrės, kaip talpiau juos sudėti pervežant ir kaip tinkamai iškrauti. Nepamirškite pasiteirauti apie garantijas, pasitikslinkite sumą, kurią teks mokėti už paslaugas.

Kraustymuisi rinkitės išeiginę dieną ar dienos metą, kada gatvėse mažiau spūsčių. Dar iš vakaro pasirūpinkite, kad krovininis automobilis turėtų galimybę kuo arčiau privažiuoti tiek prie senų, tiek prie naujų namų ar laiptinės – ties įvažiavimo keliuku pastatykite savo automobilį ar pabandykite, kaip nors jį užtverti.