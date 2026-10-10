Rudens gėrybės – stalo puošyba

Kaip rašoma Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro pranešime žiniasklaidai, puošiant namus nebūtina ieškoti sudėtingų ar brangių sprendimų. „Kartais užtenka apsidairyti savo sode ar parsinešti ką nors iš pasivaikščiojimo gamtoje“, – ragina dekoratyvinio apželdinimo profesijos mokytoja Živilė Večerskienė.
Profesijos mokytoja pabrėžia, kad dekoratyvinio apželdinimo srityje svarbu ne tik pažinti augalus, juos auginti ar prižiūrėti. Ne mažiau reikšmingas gebėjimas pastebėti augalų dekoratyvumą, derinti skirtingas formas, faktūras ir spalvas, kūrybiškai panaudoti gamtines medžiagas. Būtent tokiu žvilgsniu ji siūlo pažvelgti ir į rudens stalą.
Šiemet soduose gausiai užderėję obuoliai gali tapti viena pagrindinių rudens stalo puošmenų. Anot profesijos mokytojos, jei jų turime daugiau, dalį galima panaudoti ne tik maistui.
Nedidelius obuolius galima suverti ir suformuoti dekoratyvinį vainiką. Jis tiks ne tik stalui papuošti, bet ir durims ar kitai namų erdvei dekoruoti. Iš didesnio obuolio galima pasigaminti ir nedidelę žvakidę – atsargiai išskaptuoti vietą žvakutei ir natūralų dekorą įkomponuoti į bendrą stalo kompoziciją.
Prie obuolių gražiai dera ir kitos gamtos medžiagos. Pvz., iš gilių galima suverti girliandą, kuri stalui suteikia natūralumo ir išryškina rudenišką spalvų paletę.
Kūrybiškai pažvelgti mokytoja siūlo ir į augalus, kurių dekoratyvinio potencialo kasdienybėje dažnai nepastebime. Vienas jų – vilnotoji notra. Jos minkšti, sidabrinio atspalvio lapai gali būti veriami į girliandas, vainikėlius ar kitus dekoratyvinius elementus.
„Vilnotoji notra labai tinka kūrybai – net sudžiūvusi ji išlieka dekoratyvi, maloni liesti, iš jos galima išgauti įvairiausių formų“, – sako profesijos mokytoja.
Dar viena netikėta medžiaga – asiūklis. Tuščiaviduriai jo stiebai gali tapti konstrukcine stalo kompozicijos dalimi. Į juos galima integruoti sode augančias smilgas ir formuoti lengvas, natūralias dekoracijas.
Net lapinės daržovės gali atlikti neįprastą vaidmenį. Graži lapinė salota gali tapti natūraliu serviravimo akcentu, o dalį derliaus galima panaudoti ruošiant traškučius ar kitus užkandžius. Taip stalo dekoras susiejamas su tuo, kas ant jo patiekiama.
Anot mokytojos, kūrybingumas šiuo atveju prasideda ne nuo sudėtingų taisyklių, o nuo gebėjimo pamatyti paprastų dalykų galimybes. Nukritusios gilės gali tapti girliandos dalimi, sodo augalas – dekoratyviniu akcentu, o gausus obuolių derlius – visos rudens kompozicijos įkvėpimu.
„Gamta pati pasiūlo labai daug medžiagų. Reikia tik jas pastebėti ir nebijoti eksperimentuoti“, – sako Ž. Večerskienė.
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