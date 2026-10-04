Norite gražios vejos pavasarį? Pasirūpinkite ja prieš šalnas

Profesionalaus agronomo ir kraštovaizdžio specialisto Tautvydo Gursko teigimu, jei orai palankūs, prižiūrėta veja savo žaluma gali džiuginti iki pat rudens pabaigos. Vis dėlto, kad ji sėkmingai peržiemotų ir pavasarį greičiau atsigautų, prieš prasidedant šalčiams svarbu skirti pakankamai dėmesio jos priežiūrai.
Aukštis – pagal orus
Rudeninė vejos priežiūra neturi vienos konkrečios pradžios ir pabaigos. Pasak T. Gursko, jos darbus reikėtų planuoti ne pagal kalendorių, o atsižvelgiant į oro sąlygas. Juos galima pradėti rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjį, kai atslūgsta vasaros karščiai, naktys tampa vėsesnės, dirvoje padaugėja drėgmės, o veja ima augti lėčiau. Priežiūrą svarbu tęsti tol, kol žolė dar auga, todėl paskutinį kartą ją pjauti kartais tenka spalį ar net lapkritį.
„Rudenį ypač svarbu stebėti orų prognozes ir pagal jas pasirinkti tinkamą vejos aukštį. Jei lietaus nenumatoma, ją galima palikti šiek tiek aukštesnę, o prognozuojant gausesnius kritulius – nupjauti žemiau. Vis dėlto vejos nereikėtų nei pernelyg sutrumpinti, nes ji gali tapti jautresnė šalčiui, nei palikti per aukštos – tokia veja gali išgulti, pradėti pūti ir nukentėti nuo ligų“, – aiškina ekspertas.
Jis atkreipia dėmesį, kad ant vejos nereikėtų palikti ir storo nukritusių lapų sluoksnio. „Pavieniai, trumpai gulintys lapai žalos nepadarys, tačiau po storesne jų danga vejai ima stigti šviesos ir oro, kaupiasi drėgmė, todėl gali plisti grybinės ligos, o pavasarį atsirasti išplikusių plotų. Veją papildomai galima pašukuoti grėbliu – taip ne tik pašalinami nukritę lapai, bet ir sumažinamas drėgmės perteklius“, – paaiškina T. Gurskas.
Būtinieji rudens darbai
Pasirūpinus, kad vejoje nesikauptų drėgmės perteklius, svarbu nepamiršti ir tinkamo jos tręšimo. Agronomės, Edotnuvaseeds.lt ekspertės Reginos Kanevičienės teigimu, rugsėjo pradžioje dar galima naudoti azoto turinčias vasarines trąšas. Tačiau, rudeniui įsibėgėjus, jas reikėtų pakeisti specialiai šiam sezonui skirtomis trąšomis.
„Rudeninėse trąšose turėtų būti mažiau azoto ir daugiau kalio, taip pat naudinga, jei jų sudėtyje yra fosforo. Kalis stiprina augalo ląstelių sieneles, padeda reguliuoti vandens pusiausvyrą ir didina vejos atsparumą nepalankioms žiemos sąlygoms. Tinkamai rudenį patręšta veja lengviau peržiemoja, pavasarį greičiau atsigauna ir atrodo sveikesnė“, – aiškina R. Kanevičienė.
Anot jos, renkantis rudeniui tinkančias trąšas verta atkreipti dėmesį į tai, ar jų sudėtyje yra chloro. Specialistės teigimu, vejoms skirtose trąšose jis padeda stabdyti grybinių ligų, infekcijų plitimą ir suteikia papildomos apsaugos, tačiau tokios trąšos netinka vaismedžiams, uogakrūmiams ir kitiems valgomus vaisius vedantiems augalams.
R. Kanevičienė atkreipia dėmesį ir į dar vieną svarbų rudens darbą – vejos aeravimą. „Po vasaros dirva neretai būna suslėgta dėl intensyvaus vaikščiojimo ar naudotos technikos, todėl vejos šaknis sunkiau pasiekia oras, vanduo ir maistinės medžiagos. Aeravimas pagerina jų patekimą į dirvą ir padeda vejai sustiprėti prieš žiemą. Tai ypač aktualu molingame dirvožemyje augančioms ir intensyviai naudojamoms vejoms“, – pabrėžia agronomė.
Svarbu įvertinti būklę
Be jau paminėtų darbų, rudenį taip pat patariama atkreipti dėmesį į galimus grybinių ligų ir kenkėjų požymius: balkšvas ar rausvas dėmes, apskritus pageltusius plotus, pelėsio židinius ar vietas, kuriose velėna lengvai atsiskiria nuo dirvos tarsi kilimas.
„Pastebėjus tokių požymių dabar, tikrai nereikėtų laukti pavasario, nes gali būti per vėlu. Tačiau prieš naudojant konkrečius augalų apsaugos produktus būtina išsiaiškinti tikslią problemos priežastį. Vejos pageltimą gali lemti ne tik ligos ar kenkėjai, bet ir suslėgta dirva, drėgmės perteklius ar maistinių medžiagų trūkumas“, – teigia R. Kanevičienė.
Įvertinus vejos būklę, rudenį dar galima atkurti ir pažeistus jos plotus. Jei po vasaros veja išretėjo, nukentėjo nuo sausros, intensyvaus vaikščiojimo ar augintinių, plikas vietas agronomė rekomenduoja atsėti rugsėjį, kol dirva dar šilta, nors oras – jau vėsesnis. Tokiomis sąlygomis sėklos greičiau sudygsta, jauni augalai patiria mažiau streso ir iki žiemos spėja sustiprėti.
„Vis dėlto greitų rezultatų po rudenį atliktų darbų tikėtis nereikėtų – jų nauda labiausiai išryškės tik pavasarį. Tinkamai žiemai paruošta veja kitą sezoną greičiau atsigaus ir bus gyvybingesnė. Todėl verta investuoti į vejos priežiūrą dabar, kad ji džiugintų ir kitais metais“, – pabrėžia agronomė R. Kanevičienė.
Naujausi komentarai