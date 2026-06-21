Kasdieniai įpročiai padeda taupyti energiją

Vienas iš jų – mažesnis energijos suvartojimas, tačiau norint ją taupiau vartoti nepakanka tik išjungti elektrinius prietaisus. „Geriau susipažinus, kaip energija naudojama konkrečiuose namuose, ir derinant šias žinias su išmaniaisiais namų sprendimais, galima sumažinti energijos suvartojimą ir išlaikyti komfortą“, – sako Morta Bučinskienė, „Ikea“ Interjero dizaino departamento vadovė ir pataria, kaip išvengti nereikalingo energijos švaistymo neatsisakant patogumo.
Automatizuoti veiksmus. Daugelyje namų dalis energijos iššvaistoma paprasčiausiai dėl to, kad kasdienis gyvenimas yra nenuspėjamas. Šviesos netyčia paliekamos įjungtos tuščiuose kambariuose, nuolat veikia įvairūs prietaisai – net ir tuomet, kai aktyviai nenaudojami. Vienas paprasčiausių būdų sumažinti nereikalingą energijos vartojimą – automatizuoti kasdienius veiksmus. Išmanusis apšvietimas, laikmačiai ir jutikliai gali padėti užtikrinti, kad šviesa namuose neliks įjungta per naktį.
Suprasti namų klimatą. Vienas pirmųjų instinktyvių veiksmų, kuriuos daugelis atlieka kambaryje pasijutę nepatogiai, – įjungti oro kondicionierių, ventiliatorių ar padidinti patalpos temperatūrą. Tačiau temperatūra yra tik vienas iš veiksnių, dėl kurių namuose jaučiamės gerai. Stebint tokius namų aplinkos veiksnius, kaip patalpų drėgmės lygis, oro kokybė ir temperatūra, bus lengva priimti geriau apgalvotus sprendimus ir sąmoningiau naudoti energiją namuose. Daugeliu atvejų, pagerinus oro cirkuliaciją, sumažinus drėgmės lygį ar uždengus langus užuolaidomis, galima sukurti malonesnę aplinką ir sumažinti energijos suvartojimą. Pvz., karštomis vasaros dienomis uždengus saulės apšviestus langus šviesos nepraleidžiančiomis užuolaidomis ar žaliuzėmis, kambaryje savaime kaupsis mažiau šilumos, o patalpos temperatūrą bus galima sumažinti be papildomo vėsinimo. Supratimas, kas vyksta patalpose, padeda sumažinti nereikalingą energijos švaistymą ir kartu kurti tvaresnę gyvenamąją aplinką.
Funkcinis apšvietimas. Kai kuriuose namuose šviesos šaltiniai eikvojami neatsižvelgiant į tai, kaip iš tiesų naudojamos pačios erdvės. Užuot apšvietus visą kambarį, verta erdvę vizualiai padalyti į veiklos zonas. Funkcinis apšvietimas šalia darbo vietos, skaitymo kampelio ar valgomojo stalo gali sukurti net patogesnę ir jaukesnę atmosferą, kartu sunaudojant mažiau elektros energijos, nei pasikliaujant vienu ryškiu apšvietimo sprendimu visam kambariui. Suderintas su išmaniaisiais valdikliais, judesio jutikliais ar laikmačiais, apšvietimas gali geriau atliepti kasdienius poreikius ir tapti mažiau priklausomas nuo rankinio valdymo. Pvz., kompaktiškas šviestuvas su judesio jutikliu po naktiniu staliuku miegamajame ar vonios praustuvo spintele labai praverčia naktimis, nes suteikia pakankamai šviesos, bet nepažadina šalia miegančio partnerio. Funkcinis apšvietimas turėtų būti pritaikytas atitinkamoms veikloms atitinkamoje erdvėje, nebūtinai tolygiai apšviečiant kiekvieną namų kampelį. Kai namų aplinka planuojama atsižvelgiant į kasdienes veiklas, dažnai atrandama, kad namuose reikia kur kas mažiau apšvietimo.
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