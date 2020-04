Karantinas keičia Motinos dienos paminėjimą: idėjomis dalijasi specialistė

Kas yra geriausia dovana mamai? Be abejo, dėmesys. Tarsi pajutę kaltę, kad ne visada randame laiko skambučiui, susitikimui, stengiamės apipilti ją dėmesiu per Motinos dieną. Šių metų šventės scenarijus dažnu atveju bus kitoks – turbūt daugelis sveikinsime savo mamas telefonu ar internetu, o šeimos susibūrimo prie gardumynais nukrauto tėvų namų stalo gali tekti kiek palaukti. Tačiau, kaip ir kasmet, iškyla tas pats klausimas: „Ką padovanoti?“ Juk pradžiuginti, palepinti brangų žmogų galime ir per atstumą. Keletu praktiškų, stilingų dovanų idėjų dalijasi stalo dekoratorė Daiva Bublienė.