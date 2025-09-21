Kaip sukurti namų jausmą

Maži gestai – dideli ryšiai
Tarptautinės tyrimų ir duomenų analizės bendrovės „YouGov“ tyrimas „Gyvenimas namuose“, atliktas „IKEA Group“ užsakymu, rodo, kad žmonės, kurie jaučia stipresnį priklausymo savo kaimynystei jausmą, yra 63 proc. laimingesni. Šie skaičiai patvirtina, kad artimi kaimyniški ryšiai yra svarbi emocinės gerovės dalis.
Psichologas Paulius Rakštikas pastebi: nors pirmasis žingsnis, stengiantis suartėti su nepažįstamais kaimynais, gali atrodyti bauginantis, paprasti kasdieniai veiksmai gali tapti raktu į artimesnius ryšius.
Jis siūlo vieną būdą – organizuoti bendras veiklas, pavyzdžiui, aplinkos švarinimo savaitgalį ar bendrą projektą bendroje erdvėje. Taip pat verta pakviesti kaimynus užsukti į svečius. Nedidelis, jaukus susibūrimas, įkurtuvių vakarėlis ar bendra vakarienė natūraliai suteikia progą susipažinti ir tęsti pokalbį ateityje.
Kitas būdas – jungtis pagal panašius interesus: galbūt yra panašaus amžiaus vaikų, mėgstančių kepti ant grotelių ar sportuoti. Pasak psichologo, visada aplinkui yra žmonių, kurių gyvenimo būdas ar pomėgiai panašūs į mūsų, ir tokie panašumai tampa lengviausiu būdu užmegzti ryšį.
Jei šalia yra panašaus amžiaus vaikų ir erdvė leidžia, galima organizuoti bendrus žaidimus – pavyzdžiui, naudojant žaidimų kilimėlius ar minkštus žaidimų kilimus, ar net pastatant apsaugines tvoreles, kad vaikai galėtų kartu žaisti, kol tėvai bendrauja.
Paprastas iškylos organizavimas lauke su lengvai perkeliamu vežimėliu ar sulankstomaisiais baldais taip pat gali tapti natūralia proga suburti kaimynus ir užmegzti ilgalaikius ryšius.
Erdvės, kurios jungia
Tyrimas „Gyvenimas namuose“ rodo, kad namų atmosfera ir interjero sprendimai stipriai veikia mūsų savijautą ir bendravimą su kitais. 60 proc. žmonių, kurie aktyviai padeda savo bendruomenei, dažniau jaučia džiaugsmą namuose (palyginti su 51 proc. vidurkiu).
Tie, kurie jaučia stipresnį priklausymo savo gyvenamajai vietai jausmą, yra 63 proc. laimingesni, o daugiau laiko praleidžiantys su bendraminčiais pasiekia net 74 proc. laimės lygį. Tai rodo, kad apgalvotai sukurtas namų interjeras gali ne tik užtikrinti komfortą, bet ir skatinti socialinį artumą.
Norint sukurti tokią aplinką, interjero specialistė Morta Bučinskienė rekomenduoja pradėti nuo savęs – pažvelgti į kasdienę rutiną ir gyvenimo būdą, tada pritaikyti sprendimus pagal savo įpročius.
„Kiekvieni namai turėtų atspindėti šeimininko pomėgius, veiklas ir turėti joms skirtą kampelį. Pavyzdžiui, kompaktiškas stalas ar lentynų sistema gali sukurti jaukų kampą pomėgiams, o sumanios dėžės daiktams ar modulinės spintos padeda lengviau palaikyti tvarką. Asmeniniai akcentai – įrėmintos šeimos ar draugų nuotraukos, dekoratyvus apšvietimas ar mėgstamų daiktų eksponavimas – padeda paprastą erdvę paversti asmeniška ir kviečiančia“, – pabrėžia dizaino ekspertė.
Reikšmingos smulkmenos
Nauji namai tampa tikrais tik tada, kai juose dera emociniai ryšiai su žmonėmis ir aplinka, atspindinčia, kas mes esame. Maži žingsniai – nuo pasisveikinimo su kaimynu iki šviežiai iškepto pyrago kvapo virtuvėje – gali pakeisti ne tik santykį su vieta, bet ir suteikti namams ypatingą jausmą, kad jie išties yra savi.
„Jei norite, kad namai būtų svetingesni svečiams ar naujiems kaimynams, verta sutelkti dėmesį į jaukios atmosferos kūrimą. Paprastos detalės – malonus kvapas, tvarkinga erdvė, lengvai pasiekiamos puodelių ar užkandžių lėkštės – leidžia jaustis laisviau priimant svečius. Maži, bet apgalvoti akcentai – keli paruošti papildomi puodeliai, padėklas užkandžiams ar žvakės šiltai nuotaikai sukurti – padeda svečiams pasijusti laukiamiems. Jei turite balkoną, terasą ar kiemą, galima juos paversti bendravimo erdvėmis. Tam puikiai tinka jaukios sėdimosios vietos, staliukai ar net kepsninės zona. Patogus, šiltas apšvietimas vakare kuria draugišką atmosferą, o lauko baldai, sustatyti grupėmis, skatina svečius pasilikti ilgiau ir pabendrauti“, – sako M. Bučinskienė.
Naujausi komentarai