Interjero gudrybės: viešbučio lygio praktiškumas ir komfortas – namuose

Druskininkuose „Citus“ plėtojamame apartamentų viešbučio su SPA paslaugomis projekte „Nemunas by CITUS“ dauguma investicijai ar poilsiui įsigytų apartamentų įrengiami pagal dvi dizaino koncepcijas. Kadangi didžioji dalis apartamentų skirti trumpalaikei nuomai, čia diegiami viešbučių standarto sprendiniai: ilgaamžiai, lengvai prižiūrimi, atsparūs dėvėjimuisi. Tuo pačiu apartamentai turi būti svetingi ir malonūs apsistojantiems, todėl dalį sprendinių galima pritaikyti ir įrengiant ar atnaujinant kiekvienus namus.
Viešbučio standartai – namų praktiškumui ir komfortui
Apartamentai „Nemune by CITUS“ kuriami dviem kryptimis – japandi (šis interjero dizaino stilius jungia japonišką minimalizmą ir skandinavišką funkcionalumą bei jaukumą) ir moderno – tačiau kiekviena jų papildyta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos užuominomis: minkštos tekstūros, ramūs tonai, kelios grafiškos linijos, natūralios medžiagos, santūri didybė.
„Tai ne tik stiliai – tai paveikslų užuominos, spalvų paletės, kurias mėgo kūrėjas. Su tuo siejome audinius, sprendimus, formas. Tokia idėjinė linija nėra dažna viešbučio tipo sprendimuose, todėl ja didžiuojamės. Iš kitos pusės, tema bet kokiam interjerui suteikia išskirtinumo, todėl apie tai, derinant su praktiškumu, verta pagalvoti ir namuose,“ – aiškino „Citus“ pardavimų vadovė.
Viešbučiuose medžiagos parenkamos reaguojant į naudojimo intensyvumą: jos turi tarnauti ilgai, būti paprastai valomos ir išlaikyti estetiką po tūkstančių kontaktų. Ši logika sąmoningai perkelta į „Nemuno by CITUS“ interjerus: praktiški audiniai, lengvai valoma kiliminė danga, aliumininės grindjuostės ten, kur judėjimas didžiausias.
Patvarumas čia nėra „nuobodus“. Jis tiesiog atlaiko kasdienį gyvenimą: intensyviose zonose (įėjimas iš lauko, virtuvė, koridorius) – akmens masės didelio formato plytelės; vonioje ir virtuvėje – dirbtinio akmens plokštės arba kvarcas; minkštųjų baldų tekstilė – aukšto atsparumo audiniai; galima pasidomėti atsparumo dilimui rodikliais.
Pirmas įspūdis – kaip scena
„Nemuno by CITUS“ bendrųjų erdvių širdis – vestibiulis su recepcija, jaukumą kuria židinys ir muzikiniai akcentai. Trys akcentai kuria projekto charakterį. Pirmasis – lieto betono, rankų darbo recepcijos baldas su subtiliai paslėpta M. K. Čiurlionio paveikslo interpretacija. Tai – detalė, kurią dažnas pastebi tik įsižiūrėjęs: joje atsikartoja vieno kūrinio fragmentas, matomas ir ant pastato fasado. Antrasis – vandens garų židinys: vizualiai jis sukuria liepsnos efektą, bet neskleidžia suodžių, o yra prijungtas prie vandentiekio, todėl gali veikti nepertraukiamai ir nereikalauja beveik jokios priežiūros. Ir, žinoma, fortepijonas, kuris tiesiogiai apeliuoja į M. K. Čiurlionio muzikinę kūrybą.
„Svarstėme ir labiau įprastą, bioetanolio židinį, bet dėl saugumo rinkomės alternatyvą. Vandens garų pagrindu veikiantis židinys puikiai tinka intensyviai naudojamoms erdvėms: yra saugus, patikimas“, – akcentavo O. Šlyčkova.
Šie aspektai svarbūs ir namuose: pirmas įspūdis, erdvių funkcinis suskirstymas ir interjero dizaino nuoseklumas gali sukurti išties stiprų įspūdį.
Pasaulinė perspektyva: praktikos, kurios sustiprina rekomendacijas
Recepcijos, priimamojo erdvės logiką galima perkelti į svetainę. Šiuolaikiniai viešbučiai vestibiulį kuria kaip socializavimosi centrą – darbui, susitikimams, poilsiui. Šią logiką verta perkelti į namų svetainę: skirtingų veiklų zonos, aiškios judėjimo trajektorijos, apšvietimo scenarijai ir patogios elektros lizdų vietos. Tai aiškiai matyti studijos „Roman and Williams“ darbuose (viešbutis „Ace Hotel“ Niujorke), o Ilse Crawford (viešbutis „Ett Hem“, Stokholme) įrodė, kad jaukus „namų jausmas“ gali tapti nauju prabangos standartu.
Kelly Wearstler studija, kurianti baldus ir interjero detales garsėja drąsiu faktūrų ir epochų dialogu – tai puikios gairės namams: leiskite akcentams „kalbėti“, tačiau išlaikykite ramią foninę paletę, kad erdvė netrikdytų rutinos. Architektės ir dizainerės Patricia Urquiola studija primena kitą dėsnį: komfortas ir ergonomika – tikroji prabanga, kuri nesensta.
Kas tinka viešbučiui, tiks ir namams?
Paklausta, kuriuos iš „Nemuno by CITUS“ sprendimų verta perkelti į namus, O. Šlyčkova pirmiausia išskiria priežiūros logiką: „Kurdami galvokite ne tik apie grožį, bet ir apie eksploataciją, nusidėvėjimą, valymą, priežiūrą. Kai tai suplanuota, interjeras tarnauja ilgiau.“
Interjere akmens masės plytelės ir aliuminio grindjuostės laikomos etalonu intensyvioms zonoms dėl labai mažo vandens įgeriamumo ir aukšto atsparumo; didelis plytelių formatas reiškia mažiau siūlių ir mažiau priežiūros.
Akustika – tyli prabanga. Kiliminė danga ar dideli kilimai slopina aidą ir žingsnius. Jei renkatės atviras lubas, akustiką – aidą, garso atspindžius – suvaldysite akustinėmis salomis ar sienų plokštėmis – estetika ir komfortas dera kartu.
Apšvietimo logika viešbučiuose paprasta: nuotaika, funkcija (pvz., darbui), akcentas. Namams verta iš anksto susikurti 3–4 apšvietimo scenarijus – rytui, darbui, svečiams, vakaro poilsiui. Tai nedidelė investicija, bet didelis efektas ir kasdienis komfortas.
Tamsa – ne mažiau svarbi. Net menka šviesa naktį trikdo natūralų organizmo ritmą, todėl užtemdančios užuolaidos – ne prabanga, o miego higiena. Viešbučio standartas namuose reiškia gilesnį miegą ir geresnę savijautą.
Jei norite namuose židinio, tačiau tai sudėtinga realizuoti dėl ugnies pavojaus, vandens garų židinys padės sukurti atmosferišką aplinką be kuro, dūmų ir karščio – jis visiškai saugus net namuose, kuriuose yra vaikų.
Jei rinkdamiesi baldus sužinosite jų atsparumo klasę pagal „Martindale“ ar „Wyzenbeek“ skales, puiku. Tačiau tai – ne vieninteliai kriterijai. Lygiai taip pat svarbūs audinio pluoštas, pynimas, apdaila ir paskirtis: naudojimui viešosiose erdvėse ar namuose.
Kartu „Citus“ ekspertė drąsina nestandartiniams sprendimams: „Dabar interjero dizaine naudojama vis mažiau gipso kartono. Nebijokite baldinių plokščių vietoje gipso, metalo, akmens imitacijų. Paslaptis – nebijoti kartais „nešvarių“ linijų, jos suteikia charakterio.“
O ar yra sprendimų, kurių nerekomenduotų namuose? „Sunku įvardinti, – šyptelėjo „Citus“ pardavimų vadovė O. Šlyčkova. – Visų tikslas – kurti jaukią namų aplinką. Jei erdvė harmoninga ir funkcionali, ji prisitaiko. Interjeras neturi griežtų taisyklių – turi būti gerai apgalvotas ir suplanuotas. Jeigu erdvėje sukurta harmonija, žmogus ją ir pajunta. Mūsų tikslas – kad ši harmonija tarnautų ilgai ir kasdien būtų patogi“.
Trumpai – 12 idėjų, kurias verta perkelti į namus:
- Pradėkite nuo erdvės scenarijų: įvardykite skirtingo paros meto ritualus. Funkcija – pirma, dekoras – po to;
- Intensyviausiose zonose rinkitės dideles, 120×120 cm akmens masės plyteles – bus vientisa, tvarkinga, lengvai valoma;
- Aliumininės grindjuostės prie įėjimo iš lauko, koridoriuose, virtuvėje – jos atsparios smūgiams, lengvai prižiūrimos;
- Kilimas ar kiliminė danga svetainėje ir miegamajame ženkliai mažina triukšmą, atskiria arba pažymi zonas, kuria jaukumą;
- Atviras lubas, kur matosi konstrukcijos, inžineriniai mazgai, kompensuokite akustiką akustinėmis salomis, tekstile;
-
Užtemdančios („blackout“) užuolaidos – kokybiškam miegui, kurio netrikdo paros laikas;
- Vandens garų židinys suteikia ugnies efektą be dūmų, karščio ir be papildomos priežiūros;
- Jei įmanoma, rinkitės aukštos atsparumo klasės, visuomeninės paskirties („contract“) audinius, pažymėtus ir skirtus intensyviam naudojimui;
- Dirbtinis akmuo, baldinės plokštės yra atsparios įbrėžimams, dėmėms, temperatūrai, bakterijoms ir suteikia unikalumo;
- „Sluoksniuotas“ apšvietimas: bazinis, funkcinis (darbui, namų ruošai, bendravimui), akcentinis apšvietimas ir bent keturi scenarijai – rytas, darbas, svečiai, vakaras;
- Rinkitės ramią foninę spalvų paletę, neiššaukiančius baldus, dangas, bet įterpkite kelis drąsius interjero inkliuzus – faktūras, meno kūrinius, dizaino elementus, – kad namų aplinkos istorija turėtų „gylio“, bet nebūtų perkrauta;
- Namuose iš anksto suplanuokite priežiūros ir atnaujinimų grafiką – tai sutaupo laiko ir pinigų.
