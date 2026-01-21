Valentino ilgametis partneris: jis išmokė mus gerbti moteris

„Jis visada sakydavo: „Tai ne mano kaltė, man tiesiog patinka grožis“, – žurnalistams prie „Valentino“ būstinės Romoje sakė G. Giammetti.
1960-aisiais savo mados namus įkūręs dizaineris, geriau žinomas tiesiog kaip Valentino, puošė kai kurias garsiausias pasaulio moteris – nuo Elizabeth Taylor (Elizabet Teilor) ir Nancy Reagan (Nensi Reigan) iki Sharon Stone (Šaron Stoun) ir Julios Roberts (Džulijos Roberts).
Jis sukūrė daugelį legendinių raudonojo kilimo aprangų ir buvo bene geriausiai žinomas dėl savo ryškios „Valentino raudonos“ spalvos suknelių.
Jis buvo įsitikinęs, kad „mados paskirtis yra puošti, o ne tyčiotis“, sakė G. Giammetti, dėl kurio verslumo šis prekės ženklas sulaukė pasaulinės šlovės.
Valentino manė, kad „drabužiai turėtų būti vertinami už tai, ką jie duoda moterims, o ne už tai, ką nori perteikti dizainas“, teigė jis.
„Kūrybos požiūriu jis mus mokė gerbti moteris“, – pridūrė G. Giammetti.
„Nieko nebeliko“
93-ejų sulaukusio dizainerio palaikai nuo trečiadienio bus pašarvoti Valentino Garavani ir Giancarlo Giammetti fonde, šalia „Valentino“ ateljė istoriniame centre. Atsisveikinti su velioniu bus galima trečiadienį ir ketvirtadienį.
Laidotuvės vyks penktadienį Švč. Mergelės Marijos Angelų ir Kankinių bazilikoje Romos centre.
21-erių mados studentas Luca Bonilli (Luka Bonilis), studijuojantis Romos dailiųjų menų akademijoje, buvo vienas iš tų, kurie dar antradienį atėjo atiduoti paskutinės pagarbos prie fondo, kur jau buvo padėta raudonų rožių.
Nors asmeniškai nepažinojo Valentino, jam šis dizaineris „buvo savotiškas mentorius“, sakė L. Bonili.
„Tai didelė netektis. Net ir tiems, kurie nesidomi mada, jis buvo svarbi figūra“, – naujienų agentūrai AFP teigė jis.
Likus keliems mėnesiams iki V. Garavani mirties, amžinybėn iškeliavo kita Italijos mados legenda – Giorgio Armani (Džordžas Armanis) – todėl šiandien iš itališkos mados „mažai arba visai nieko nebeliko“, teigė L. Bonilli.
„Kai dar buvo gyvi daug italų stilistų ir dizainerių, jaučiu (...), kad mados pasaulis buvo daug nerūpestingesnis ir gražesnis“, – pridūrė jis.
