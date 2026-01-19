93-ejų mirė legendinis italų dizaineris Valentino

Aukštosios mados pasaulio milžinas mirė savo namuose Romoje, pranešė agentūra, cituodama Valentino Garavani fondą ir ilgametį dizainerio partnerį Giancarlo Giammetti (Džankarlą Džametį).
Vienas garsiausių savo epochos dizainerių, geriau žinomas tiesiog kaip Valentino, kūrė drabužius, kuriais puošėsi tarptautinio elito grietinėlė – nuo Elizabeth Taylor (Elizabet Teilor) ir Nancy Reagan (Nensi Reigan) iki Sharon Stone (Šeron Stoun), Julia Roberts (Džulijos Roberts) ir Gwyneth Paltrow (Gvinet Peltrou).
Tiek ant podiumo, tiek asmeniniame gyvenime Valentino spinduliavo prabanga iki paskutinės smulkmenos, pasirūpindamas nepriekaištinga šukuosena ir karameliniu įdegiu, dažnai fotografuojamas su keliais mopsais šalia.
