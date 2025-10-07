Į Kauną atvyksta Ispanijos barberių žvaigždės: mokymuose atskleis pasaulinio lygio paslaptis

Sergio González – nuo Milano mados savaitės iki „Twitch“ žvaigždžių
Sergio González vardas gerai žinomas ne tik Ispanijoje, bet ir tarptautinėje scenoje. Jis yra kirpęs Milano mados savaitėje garsiam prekės ženklui Just Boggi, o tarp jo klientų – milijonus sekėjų turintys „TikTok“ ir „Instagram“ kūrėjai. González taip pat dirbo su „Twitch“ platformos gigantais: Tomás Mazza, pasirodžiusiu rekordus sumušusiame renginyje „La Velada 5“ ir tokiais „streameriais“ kaip Guanyar, Llobeti4 ir Ibelky.
Šiemet jis pasirodė viename svarbiausių seminarų „Showcase“, kur jo darbą stebėjo daugiau nei 800 profesionalų. Be didelių scenų, González dažnai veda mokymus mažesnėms auditorijoms, dalijasi patirtimi kartu su tokiais meistrais kaip Erick Gomez ir Lolo Rodríguez.
Pau Puertas – prestižinių akademijų veidas ir „Barber Battle“ teisėjas
Pau Puertas – vienas ryškiausių Ispanijos barberių scenos atstovų. Jis atstovauja kelias žymiausias akademijas – „Blesson School“, „Knowledge Academy“, „Sons of Barber“. Patirtis ir autoritetas leido jam tapti nuolatiniu prestižinių varžybų teisėju, tarp jų – „Barber Battle Mallorca“.
Jo klientų sąraše – garsūs Ispanijos aktoriai bei futbolininkai iš „FC Barcelona“ ir kitų šalies klubų. Kolegos Puertą vadina tikru barberių bendruomenės autoritetu.
Intensyvi dviejų dienų programa
Mokymai Kaune apims tiek teoriją, tiek praktiką.
1 diena – demonstracija ir teorija:
· „fade“ kirpimas žirklėmis be mašinėlės;
· ilgų plaukų struktūrų ir formų analizė;
· kirpimo pritaikymas pagal galvos formą ir plaukų kritimą;
· modernių technikų derinimas su klasika.
Antra diena – praktika:
· dalyviai kirps prižiūrimi Sergio ir Pau;
· bus teikiamas asmeninis grįžtamasis ryšys;
· tobulinamas individualus stilius ir technika.
Prizai dalyviams
Visi dviejų dienų mokymų dalyviai dalyvaus loterijoje, kurioje bus ištraukti du laimėtojai. Jie laimės profesionalias „Stylecraft“ kirpimo ir kantavimo mašinėles.
Registracija ir daugiau informacijos
Daugiau informacijos apie dalyvavimą ir kainas rasite „Facebook“ puslapyje Progressive Barbers Lithuania arba telefonu +370 685 30018. Vietų skaičius ribotas.
