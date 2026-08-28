Vilniuje prasideda dvi dienas truksiantis diskusijų festivalis „Būtent!“

Šiemet festivalio programoje numatyta 290 diskusijų, taip pat per 50 interaktyvių, pažintinių ir edukacinių veiklų.
„Per dvi festivalio dienas į Bernardinų sodą susirinks apie 1450 pranešėjų ir diskusijų dalyvių. „Būtent!“ nėra vieta, kur ateini išgirsti vieną teisingą atsakymą – tai erdvė išgirsti kitą požiūrį, suabejoti tuo, ką manai žinantis, ir galbūt išeiti su nauju klausimu“, – sako vienas iš festivalio organizatorių Dainius Baltrušaitis.
Rengėjai tikisi sulaukti ne mažiau kaip 25 tūkst. lankytojų – tiek žmonių festivalyje apsilankė pernai. Dalyvavimas renginyje nemokamas, išankstinė registracija nereikalinga.
Festivalis buria skirtingų patirčių ir požiūrių žmones kalbėtis visuomenei ir valstybei aktualiais klausimais. Šiemet, be kitų temų, bus diskutuojama apie demografijos iššūkius, socialines inovacijas, tėvystę, užsieniečių integraciją, Lietuvos saugumą, geopolitiką, dirbtinį intelektą, sveikatą, šeimą.
Renginyje dalyvaus Seimo pirmininkas Juozas Olekas, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė, švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė, energetikos ministras Lukas Savickas, kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras, policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, Vilniaus meras Valdas Benkunskas bei kiti politikai, ekspertai, visuomenės veikėjai.
Diskusijų festivalis „Būtent!“ pirmą kartą surengtas 2017 metais Birštone.
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