 Venecijos kino festivalyje geriausia aktore paskelbta naujokė iš Danijos

Venecijos kino festivalyje geriausia aktore paskelbta naujokė iš Danijos

2026-09-12 21:57
Vytautė Marija Stankevič (AFP)

 Šeštadienį Venecijos kino festivalyje Danijos aktorė Mathilde Arcel pelnė geriausios aktorės apdovanojimą už tarnaitės, saugančios tamsią Antrojo pasaulinio karo paslaptį, vaidmenį May el-Toukhy filme „Woman Unknown“.

<span>Venecijos kino festivalyje geriausia aktore paskelbta naujokė iš Danijos</span>
Venecijos kino festivalyje geriausia aktore paskelbta naujokė iš Danijos / Asociatyvi magnific nuotr.

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„Tai mano pirmas pagrindinis vaidmuo filme, pirmas kartas kino festivalyje ir pirmas kartas, kai laimiu kino apdovanojimą“, – sakė M. Arcel, pridurdama „Jei tai sapnas, tikrai nenoriu pabusti.“

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