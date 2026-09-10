Venecijos kino festivalyje – 25 minutes trukusios ovacijos izraeliečių filmui apie Gazos Ruožą

Po juostos „NAZA“ peržiūros žiūrovai režisierių porai atsistoję plojo be perstojo kone pusvalandį.
Praėjusiais metais pasiektas 23 minučių ovacijų rekordas, kai buvo parodyta Tuniso režisierės Kaouther Ben Hania (Kauter Ben Hanijos) dokumentinė drama apie tai, kaip Izraelio pajėgos nužudė penkerių metų palestiniečių mergaitę, „Hind Radžab balsas“ (The Voice of Hind Rajab).
Y. Abrahamo ir R. Szor filme „NAZA“ žadėjo naujų atskleidimų apie Gazos Ruožo bombardavimą, pagrįstų Izraelio pajėgų liudijimais.
„Naktį ant Tel Avivo stogų nufilmuotas filmas išsamiai atskleidžia sistemas, slypinčias už apskaičiuotų masinių palestiniečių civilių žudynių Gazos Ruože, kurias vykdo Izraelis“, – rugpjūtį skelbdami apie filmą teigė kūrėjai.
Jį prodiusavo Jungtinės Karalystės (JK) duetas Jimas Wilsonas (Džimas Vilsonas) ir Jonathanas Glazeris (Džonatanas Gleizeris) – komanda, sukūrusi „Oskaro“ laureatą apie Aušvicą „Interesų zona“ (The Zone of Interest), taip pat JK laikraštis „The Guardian“.
Pavadinimas kilęs iš Izraelio karinio akronimo, kurį Izraelio žvalgyba naudoja kaip eufemizmą, nurodantį civilių, kurie, kaip tikimasi, žus per oro smūgį, skaičių, rašo „The Guardian“.
Nuo 2023 metų spalio per Izraelio vykdomą Gazos Ruožo bombardavimą žuvo apie 73,5 tūkst. palestiniečių, o 174,5 tūkst. buvo sužeisti, nurodo „Hamas“ kontroliuojama Gazos Ruožo Sveikatos apsaugos ministerija.
Kartu su palestiniečiais Baseliu Adra ir Hamdanu Ballalu (Hamdanu Balalu) Y. Abrahamas ir R. Szor išgarsėjo savo filmu „Ne jūsų žemė“ (No Other Land) apie Izraelio naujakurių smurtą okupuotame Vakarų Krante, kuris 2025 metais laimėjo „Oskarą“ kaip geriausia dokumentinė juosta.
Šių metų Venecijos pagrindinės konkursinės programos rengėjai į ją įtraukė kelis filmus apie konfliktą Gazos Ruože.
Praėjusią savaitę įvyko filmo „Pilietis Osama“ (Citizen Osama) apie Gazos Ruožo fotožurnalistą, kovojantį dėl vandens, maisto ir galimybės dirbti savo darbą, premjera. Vėliau jis buvo atrinktas kaip palestiniečių pretendentas varžytis dėl geriausio užsienio filmo vardo kitąmet vyksiančiuose „Oskarų“ apdovanojimuose.
Visuomenės nuomonė
Šie filmai, taip pat vis griežtesnis žinomų pramogų pasaulio atstovų Izraelio veiksmų Gazos Ruože smerkimas atspindi platų Vakarų šalių visuomenės nuomonės posūkį prieš karą ir Izraelio politiką.
JAV aktorė Susan Sarandon (Siuzan Sarandon), viena aktyviausių karo kritikių, šią savaitę pareiškė, kad naratyvas apie Gazos Ruožą ir JAV finansinę bei karinę paramą Izraeliui „visiškai pasikeitė“.
„Dabar yra daug dalykų, kuriuos žmonės supranta“, – spaudos konferencijoje sakė filmo „Telma ir Luiza“ (Thelma & Louise) žvaigždė.
S. Sarandon teigė, kad jai nebeįmanoma rasti darbo Holivude, kai jos agentūra 2023 metais nutraukė su ja sutartį po prieštaringų pareiškimų propalestinietiškame mitinge, už kuriuos ji vėliau atsiprašė.
Izraelis nuosekliai neigia tyčia taikęsis į civilius gyventojus Gazos Ruože ir kaltina kovotojų grupę „Hamas“ slapstantis tarp tankiai apgyvendinto ir apgulto anklavo, kuriame prieš karą gyveno apie 2 mln. žmonių, gyventojų.
Užsienio žurnalistams nuo konflikto pradžios neleidžiama atvykti ir pranešinėti žinių iš Gazos Ruožo, išskyrus griežtai kontroliuojamas sąlygas per apsilankymus kartu su Izraelio kariuomene.
Žurnalistų gynimo komitetas (CPJ) teigia, kad nuo 2023 metų spalio Gazos Ruože žuvo daugiau nei 200 palestiniečių žurnalistų, o tai yra „mirtiniausios ir labiausiai apgalvotos pastangos žudyti ir nutildyti žurnalistus, kokias CPJ kada nors yra užfiksavęs“.
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