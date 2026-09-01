Trečiadienio vakarą – „Pažaislio liepų alėjos vakarų“ pabaigos koncertas su žinomais veidais

Paskutiniame koncertų ciklo „Pažaislio liepų alėjos vakarai“ koncerte pasirodys: Ilona Balsytė, Aidas Giniotis, Andrius Kaniava, Gediminas Storpirštis, Bjelle ir Dominykas Vaitiekūnas. Čia suskambės dar praėjusiame tūkstantmetyje sukurtos dainos, tokios kaip „Santechnikas iš Ukmergės“, „Baltas Paukštis“, „Ligoninė“, „Išjunk televizorių“, „Vyšnios Suvalkijoj“ ir kitos, kurių autoriai – Virgis Stakėnas, Vytautas Kernagis, Andrius Kulikauskas bei Marijus Šnaras. 2 dalių koncerte dainas į muzikinį rūbą įvilks profesionalūs muzikantai: Tadas Dešukas (smuikas), Nerijus Bakula (akordeonas), Gintaras Šulinskas (akustinė ir elektrinė gitara), Gintautas Gascevičius (būgnai), Kęstutis Pavalkis (klavišiniai), Julius Bakanauskas (bosinė gitara).
Į teatralizuotus muzikinius pasakojimus kviečia geros muzikos ekspertai „Bardai LT“.
Koncertų ciklas „Pažaislio Liepų alėjos vakarai“ kviečia pabūti unikalioje aplinkoje, pajusti gamtos bei ramybės pulsą, pailsėti ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai, praturtinti save ir atrasti gerovę muzikoje.
Esant lietingam orui, organizatoriai kviečia pasirūpinti skėčiais ir apsauga nuo lietaus arba įsigyti vietas prie staliukų po stogu (vietų skaičius ribotas).
Koncertų pradžia – 19 val.
Bilietus platina kakava.lt ir 1 val. iki koncerto pradžios prie įėjimo.
Daugiau informacijos: www.bardai.lt, www.montepacis.lt, tel. +37067223266 arba el.paštu: [email protected]t, [email protected].
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