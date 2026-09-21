Stimpanko ir pomidorų paslaptis: pakaunėje gimsta unikalios tradicijos

Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenė, įsikūrusi unikaliojo III forto kaimynystėje, įrodė, kad kūrybiškumui ribų nėra. Sujungę retrofuturistinę fantastiką, tradicines šventes ir netikėtas parodas, šie aktyvūs Jonučių II, Teleičių II, Karkazų, Ražiškių, Naugardiškių ir aplinkinių kaimų gyventojai sukūrė traukos centrą, į kurį suvažiuoja svečiai ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš užsienio. Kaip viena idėja pakeitė istorinę erdvę ir sukvietė žmones kartu kurti ateitį?
Stimpankas – mokslinės fantastikos žanras ir meno stilius, jo veiksmas vyksta alternatyvioje arba istorinėje Viktorijos epochoje, kurioje garo energija ir mechaniniai įrengimai yra pasiekę neįtikėtiną lygį. „Sąnašos“ bendruomenė, įsitraukusi į „Kaunas ir Kauno rajonas – kultūros sostinė 2022“ projektines veiklas bei edukacijas, tais metais surengė pirmąjį stimpanko festivalį. Užpernai bendruomenė sugalvojo naują iniciatyvą – sukvietė pomidorų augintojus į veislinių pomidorų parodą su smagia kultūrine programa. Abu renginiai jau tapo tradiciniais.
Vėtra išbarstė pomidorus
Nors sinoptikai rugpjūčio 22-ajai pranašavo bjaurius orus, organizatoriai, dalyviai ir lankytojai nepabūgo artėjančios vėtros ir lietaus, susirinko pademonstruoti, ką pavyko užauginti, pasidalyti patirtimi ir smagiai praleisti laiką bendraminčių būryje. Sugužėjo ne tik iš Pakaunės, bet ir Klaipėdos, Alytaus, Tauragės, Šalčininkų, Pasvalio, netgi Daugpilio (Latvija).
Degustacijos, receptų skelbimas, pomidorų svėrimas, karštos sriubos vaišės – tai dar ne viskas, kas tądien vyko Kauno III forto pašonėje, ir būtų buvę dar daugiau, bet pramogas nutraukė užklupusi vėtra. „Didelių nuostolių niekas nepatyrė, nupūstos lėkštės ir išbarstyti pomidorai nesutrukdė parsivežti namo gerų emocijų“, – tvirtino organizatoriai.
Vienai dienai tapo miestu
Tačiau festivalis „Steampunk miestas“ rugsėjo 12-ąją buvo apdovanotas puikiu oru ir leido visu grožiu demonstruoti išradingus apdarus, nesislapstant po lietpalčiais ir skėčiais. Itin išradingais kostiumais buvo pasipuošę svečiai iš Latvijos.
Atvykusieji galėjo pasinerti į magišką pasaulį ir pajusti neįtikėtiną retrofuturizmo atmosferą. „Steampunk miesto“ meras kvietė apsilankyti arbatinėje, bibliotekoje, išradimų dirbtuvėlėse ir butikėlyje, įsiamžinti nuotraukose „Varinio objektyvo“ studijoje, sunegalavus užsukti į „Apotekos eliksyrus“, madų tendencijų pasidairyti „Varinės adatos“ ateljė.
„Steampunk mieste“ koncertavo ir gyvą bei linksmą atmosferą kūrė „FourMen“ – dinamiški vyrukai, festivalio lankytojus judinę savo energingu pasirodymu, ir „Spektras“ – grupė, su kuria susirinkusieji smagiai leido vakarą prieš renginio kulminaciją. Po abiejų grupių koncertų muzikinę ir vizualinę programą užbaigė magiškas lazerių šou.
Kaip formavosi tradicija
Anksčiau mažesni stimpanko suėjimai vykdavo kituose miesteliuose (pvz., Šilalės rajone, Katyčiuose), o nuo 2022 m. Kauno III forte ėmė formuotis nuosekli festivalio tradicija.
Pirmajame didžiausias dėmesys buvo skiriamas paaiškinti visuomenei, kas yra stimpankas, supažindinti su stilizuotais korsetais, cilindrais ir krumpliaračiais. 2023 m., įtraukus nemokamas ir mokamas ekskursijas po autentiškas III forto erdves, pasitelkus didesnę muzikinę įvairovę ir profesionalius cirko pasirodymus, renginys pritraukė ne tik vietos smalsuolių, bet ir gyvosios istorijos entuziastų.
Trečiaisiais festivalio gyvavimo metais išsiplėtė edukacijų zona, Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka organizavo specialias dirbtuves, kuriose lankytojai patys gamino stimpanko aksesuarus.
Pernai renginys, pavadintas „Steampunk dvasia“, akcentavo individualią kūrybą: surengti itin populiarūs Gražiausio, stimpankiškiausio ir kūrybingiausio kostiumo rinkimai, viliojo speciali retro fotoateljė ir stimpanko menininkų rankų darbo prekių butikėlis, o muzikinę atmosferą kūrė žinomos grupės „Thundertale“ ir „Ritmas kitaip“.
Penki sėkmingi, gausybę dalyvių ir žiūrovų pritraukę festivaliai Kauno rajoną bent vieną dieną metuose leidžia tituluoti stimpanko sostine. Kultūros projektą „Šiuolaikinės seniūnijos“ finansavo Kauno rajono savivaldybė.
Renginius reitinguoja kitaip
Vis dėlto, Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenės centro pirmininkas Laurynas Čėsna bendruomenės vizitine kortele įvardijo Jonines ir stimpanko festivalį. „Per Jonines mes laikomės tradicijų, pasakojame, kodėl kuriamas mažasis ir kam reikalingas pagrindinis laužas, kodėl leidžiami vainikai į vandenį“, – ritualus vardijo pašnekovas.
Veislinių pomidorų paroda L. Čėsnos reitinge atsidūrė prie pagrindinių bendruomenės renginių – Užgavėnių ir Kalėdų vakaro mažiesiems.
Simbolinis projektas
Nors bendruomenė veikia vienuolikti metai, kultūrinio šėlsmo šuolis įvyko prieš ketverius, kai 2021-aisiais buvo suvienytos jėgos Kauno III forto aplinkai sutvarkyti. Idėja atnaujinti forto teritoriją kilo a. a. Ovidijui Jurškai, tuomečiam „Sąnašos“ bendruomenės pirmininkui.
Simboliška – III forto projektas tapo Dalyvaujamojo biudžeto pradžia Kauno rajone, nuo jo 2021 m. prasidėjo šios programos įgyvendinimas.
Ovidijus gyveno forto istorija, organizuodavo ekskursijas, stengėsi puoselėti autentišką istorinį paveldą. Savo žiniomis ir idėjomis dalijosi su vietos bendruomene, kartu kūrė tradicijas, kurias bendruomenė ir toliau puoselėja su dabartiniu pirmininku.
Nors realizuojant idėją O. Jurkša mirė, savivaldybės vadovai įsitikinę, kad šiandien jis džiaugtųsi, nes jo pradėti darbai nebuvo pamiršti, o graži idėja virto realybe. Prasminga savivaldybės ir idėjos autoriaus kelionė buvo įamžinta Ovidijui skirtoje atminimo lentoje, kuri simboliškai pasitinka lankytojus tako pradžioje.
Įgyvendinus projektą III forte nusidriekė 700 m sveikatingumo takas, kuris ne tik kviečia pasivaikščioti po istorija alsuojančią teritoriją, bet ir supažindina lankytojus su įdomiais ir ne kiekvienam žinomais faktais apie forto sukūrimą, architektūrinius sprendimus ir kelių pastarųjų dešimtmečių pokyčius.
Taip pat įrengtos trys apžvalgos aikštelės su informaciniais stendais ir poilsio suoliukais, tako pabaigoje laukia edukacinė aikštelė, kurioje galima pamatyti forto modelį, atsirado vaikų žaidimų aikštelė.
Išnaudos istorinę kaimynystę
Paklaustas, kam dar ir kaip ketina išnaudoti istorinę kaimynystę, pašnekovas tvirtino: „Istorinė kaimynystė mums įaugusi į kraują. Fortą kartu su VšĮ „Tvirtovės parkas“ ir savivaldybe gražinsime ir toliau. Aš visada sakau: ne žodžiais, o darbais mes mylime savo Tėvynę Lietuvą. Tik nuo mūsų noro priklauso, kaip ji atrodys. Idėjų galvoje pilna, bet trūksta laiko ir išteklių jas įgyvendinti. Vis dėlto manau, kad ateityje renginių III forte bus daugiau, žadame pasitelkti policiją, kariuomenę, Šaulių sąjunga, greitosios medicinos pagalbos tarnybą“.
Pasak L. Čėsnos, „Sąnašos“ bendruomenės nariai dirba iš visos širdies ne tik organizuodami renginius ir tvarkydami Kauno tvirtovės III fortą. „Rūpinamės, kad žmonėms būtų smagu gyventi ir kad jie didžiuotųsi rajonu, kuriame gyvena. Širdį skauda dėl daug ko, kad ne mūsų jėgoms pakeisti tai, ką norėtųsi. Tačiau mažais žingsniais kartu su Kauno rajono savivaldybe mes pasieksime užsibrėžtus tikslus, vienas jų – Ireniškių gatvės rekonstrukcija. Kai atsiras šaligatviai, žmonėms bus saugiau vaikščioti“, – kalbėjo pirmininkas.
Rubrika „Bendruomenių diena" dienraštyje „Kauno diena“ (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 9 000 eurų.
Naujausi komentarai