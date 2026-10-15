Sprogimas ekranuose: pasirodė laukiamiausios metų premjeros „Barakuda“ anonsas

Autentiškais liudijimais bei šokiruojančia Loretos Gedvilaitės ir Henriko Daktaro akistata teisme paremtas filmas į visos šalies kino ekranus atkeliauja jau 2027 m. sausio 8 d.
Pasirodęs filmo trumpasis anonsas įtraukia į didelio tempo sūkurį. Sterilią teismo salės tylą, kurioje aidi neredaguoti liudininkų žodžiai, akimirksniu keičia kultinio „Boney M“ hito ritmas, įsimylėjėlių žvilgsniai, išgyvenimo žaidimai, turgaus pradžiamokslis, padirbinių blizgesys ir susišaudymai keliuose. Prisiekusiuoju tapęs žiūrovas bus kviečiamas vertinti Kauno kriminalinio elito istoriją, papasakotą iš labai drąsios moters perspektyvos.
„Barakudos“ filmavimo aikštelėje susitiko netikėta, tačiau efektyvi kino bei teatro aktorių kombinacija: Henriką Daktarą įkūnijo Šarūnas Datenis, Rimantą Ganusauską-Mongolą – Martynas Nedzinskas, o Loretos Gedvilaitės vaidmenį skirtingais gyvenimo etapais kūrė dviems kartoms atstovaujančios aktorės – Rasa Samuolytė ir Gerda Čiuraitė.
Socialiniuose tinkluose ažiotažą keliančiame filme epizodinius vaidmenis atliko ir garsūs šiuolaikinės Lietuvos visuomenės veikėjai.
O kas mafijos vakarėlių scenose suvaidino „Boney M“, Džordaną Butkutę, Arūną Valinską ir kitus, paaiškės artėjant filmo premjerai.
Filmo gamybą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras, Latvijos nacionalinis kino centras ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Italijos Emilia-Romagna regioninis kino fondas.
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