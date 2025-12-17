Šiuolaikinio meno kūrinys parduotas už rekordinę sumą

„Elisabeth Lederer portretas“ buvo parduotas po 20 minučių trukusios aukciono kovos Niujorko „Sotheby’s“ aukcione.
Beveik 2 m aukščio paveikslas, tapytas nuo 1914 iki 1916 m., vaizduoja vienos turtingiausių Vienos šeimų dukrą, pasipuošusią Rytų Azijos imperatoriaus mantija.
Tai vienas iš dviejų austrų dailininko kūrinių, kurie tebėra privačioje nuosavybėje.
Šis darbas buvo laikomas atskirai nuo kitų G. Klimto paveikslų, kurie sudegė per gaisrą Austrijos pilyje.
Spalvingame paveiksle pavaizduotas Ledererų šeimos prabangus gyvenimas prieš 1938 m. nacių Vokietijai aneksuojant Austriją.
Naciai apiplėšė Ledererų meno kolekciją, palikdami tik šeimos portretus, kurie esą buvo laikomi „per daug žydiškais“, kad juos vertėtų pavogti.
Siekdama išsigelbėti nuo holokausto, E. Lederer sugalvojo istoriją, kad dailininkas G. Klimtas, kuris nebuvo žydas ir mirė 1918 m., buvo jos tėvas.
Buvusio svainio, aukšto rango nacių pareigūno, pagalba ji įtikino nacius išduoti jai dokumentą, patvirtinantį, kad ji yra G. Klimto palikuonė.
Tai leido jai saugiai gyventi Vienoje iki pat mirties 1944 m. E. Lederer mirė nuo ligos.
Paveikslas buvo milijardieriaus Leonardo A. Lauderio, kosmetikos milžino „The Estée Lauder Companies“ paveldėtojo, kolekcijos dalis.
Jis mirė šiemet, sulaukęs 92 metų amžiaus, palikdamas įspūdingą kolekciją, kurios vertė viršija 400 mln. dolerių.
„Sotheby’s“ atsisakė atskleisti paveikslo pirkėjo tapatybę.
Penki G. Klimto kūriniai iš L. A. Lauderio kolekcijos aukcione buvo parduoti už bendrą 392 mln. dolerių sumą.
Naujausi komentarai