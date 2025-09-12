Šiauliai pradeda švęsti 789-ąjį gimtadienį

Savivaldybė teigia kviečianti visus į „dviejų dienų šurmulį, kupiną muzikos, šokio, dainos, dailės, susitikimų ir šventinės nuotaikos“.
„Tai laikas, kai miestas tampa viena didele erdve, kurioje kiekvienas gali atrasti savąją šventės dalelę“, – teigiama pranešime.
Penktadienio pavakare šventinių eitynių dalyviai, lydimi motorizuotos kolonos, žygiuos nuo Vytauto gatvės iki Prisikėlimo aikštės.
Šiaulių miesto centrinio parko estradoje vyks šventės atidarymo renginys „Dainuojantys Šiauliai“, Talkšos ežero pakrantėje, prie skulptūros „Geležinė lapė“, pirmą kartą bus rodomas muzikinio fontano šou – sakmė apie Saulės miestą „Kildinti iš sapno“.
„Šiaulių dienos – šventė, kuri gimsta iš mūsų visų širdžių. Verslo įmonių, rėmėjų dosnumas – tai gražiausias pavyzdys, kad Šiauliai moka susitelkti ir drauge kurti vertę“, – sako miesto meras Artūras Visockas.
Šeštadienį numatytos jaunimo 3x3 krepšinio varžybos Šiaulių miesto mero taurei laimėti, paplūdimio tinklinio „S-Sportas CUP 2025“ 3 etapas, renginys „(Pa)tirk studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje“, Šiaulių arenos naujojo sezono atidarymas.
Bulvare taip pat veiks „Šiaulių turizmo gatvė 2025“, skvere prie savivaldybės bus galima rėžti kalbą – renginys ant statinės „Noriu kalbėti“, Prisikėlimo aikštėje bus šokami linijiniai šokiai, o P. Višinskio aikštėje rengiamas mėgėjų meno festivalis „Rudens mozaika 2025“.
Prie Saulės Laikrodžio aikštės policijos, pasienio pareigūnai demonstruos savo sugebėjimus ir techniką, prie Šiaulių valstybinės kolegijos bus galima pasigrožėti „Senų ratų“ klubo ekspozicija, taip pat vyks koncertai, rodomi filmai.
Šiaulių įkūrimo metai skaičiuojami nuo Saulės mūšio paminėjimo Livonijos kronikose 1236 metais.
