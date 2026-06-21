Režisieriui Nekrošiui po mirties siūloma suteikti Raseinių garbės piliečio vardą

Dėl to Raseinių savivaldybės taryba turėtų apsispręsti kitą savaitę.
Kaip nurodoma sprendimo projekte, E. Nekrošiui Raseinių garbės piliečio vardą siūloma suteikti už išskirtinius nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, pasaulinį pripažinimą pelniusią kūrybinę veiklą, reikšmingą indėlį į teatro meno raidą ir ilgametį Raseinių krašto vardo garsinimą nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
„Eimunto Nekrošiaus kandidatūra garbės piliečio vardui suteikti siūloma ne tik dėl jo išskirtinių nuopelnų Lietuvos ir pasaulio kultūrai, bet ir dėl ypatingo ryšio su Raseinių kraštu. Jis gimė Pažobrio kaime, Šiluvos seniūnijoje, o Šiluva buvo ne tik jo gimtinės erdvė, bet ir svarbi kūrybinio gyvenimo dalis“, – BNS sakė Raseinių meras Arvydas Nekrošius.
Šiemet svarstyta 11 kandidatūrų į Raseinių garbės piliečio vardą. E. Nekrošiaus kandidatūrą atrinko speciali komisija.
Pasak mero, E. Nekrošius – viena ryškiausių Lietuvos kultūros asmenybių, sukūrusi savitą teatro kalbą ir pelniusi tarptautinį pripažinimą. Jo įkurtas „Meno fortas“ tapo reikšmingu Lietuvos teatro reiškiniu, o spektakliai garsino Lietuvos vardą pasaulyje.
„Kartu režisierius išsaugojo ryšį su gimtuoju kraštu ir ne kartą grįžo į Šiluvą ne tik kaip kraštietis, bet ir kaip kūrėjas. Ypač svarbu tai, kad Šiluvoje rodyti „Meno forto“ spektakliai, kurie gyventojams ir svečiams buvo prieinami nemokamai. Tai buvo išskirtinė galimybė regiono žmonėms susipažinti su aukščiausio lygio profesionaliu teatru ir vieno žymiausių Lietuvos režisierių kūryba“, – teigė A. Nekrošius.
„Manome, kad garbės piliečio vardas Eimuntui Nekrošiui būtų prasminga padėka žmogui, kurio talentas ir darbai garsino Lietuvą pasaulyje, o jo gyvenimo šaknys visada liko čia – Raseinių krašte“, – tvirtino jis.
Raseinių rajono savivaldybės tarybai pritarus šiam sprendimui, prie pastato, labiausiai susijusio su režisieriaus gyvenimu ir veikla, būtų įrengta memorialinė lenta.
Prieš ketverius metus E. Nekrošiaus atminimas jau įamžintas Šiluvoje, Raseinių rajone. Jono Pauliaus II aikštėje įrengta skulptūra – bronzinė kėdė.
„Tai tiksli jo šeimos namuose Pažobryje buvusios kėdės kopija, kuri naudota spektakliuose ir tapo atpažįstamu E. Nekrošiaus teatro ženklu. Šis meninis akcentas primena ne tik jo kūrybą, bet ir gilų ryšį su gimtuoju kraštu. Kalbant apie platesnį atminimo įamžinimą, įvairios iniciatyvos yra svarstytinos ir ateityje. Matome, kad Eimunto Nekrošiaus kūrybinis palikimas turi didelę kultūrinę vertę Raseinių kraštui, todėl svarbu jį aktualizuoti ir pristatyti jaunajai kartai“, – sakė Raseinių meras.
E. Nekrošius (1952–2018) – lietuvių teatro režisierius, daug dirbęs ir užsienio teatruose. Jis dirbo Kauno dramos teatre, Lietuvos valstybiniame jaunimo teatre, 1993–1997 metais buvo Lietuvos tarptautinio teatro festivalio LIFE režisierius, 1998 metais Vilniuje įsteigė teatrą-studiją „Meno fortas“, buvo jos meno vadovas.
Pripažinimą režisieriui pelnė jo Jaunimo teatre pastatyti spektakliai „Kvadratas“, „Pirosmani, Pirosmani“, „Meilė ir mirtis Veronoje“, „Ilga kaip šimtmečiai diena“, „Dėdė Vania“. Į Lietuvos teatro istoriją pateko festivaliui LIFE sukurtas „Hamletas“.
1997 metais E. Nekrošiui įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija. Jis apdovanotas Gedimino ordino Komandoro kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju Kryžiumi, Italijos Respublikos Komandoro ordinu.
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