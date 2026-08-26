 Restauruota lietuviška kino klasika – daugiau nei 40-yje šalies vietų

Restauruota lietuviška kino klasika – daugiau nei 40-yje šalies vietų

2026-08-26 12:33
Pranešimas spaudai

Rugsėjo 15–17 dienomis Lietuvos kino centras žiūrovus tradiciškai kvies į „Lietuviškos kino klasikos dienas“ – šiemet trijų naujausiai restauruotų kino klasikos filmų premjeros bus surengtos daugiau nei 40-yje miestų, miestelių ir kaimų visoje šalyje.

<span>Restauruota lietuviška kino klasika – daugiau nei 40-yje šalies vietų</span>
Restauruota lietuviška kino klasika – daugiau nei 40-yje šalies vietų / Asociatyvi magnific nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Lietuvos kino centras nuosekliai rūpinasi lietuviško kino paveldo išsaugojimu: skaitmenina, restauruoja ir pritaiko filmus šiuolaikiniams ekranams, taip pat užtikrina jų sklaidą Lietuvoje ir užsienyje.

Iš viso kolekcijoje jau yra daugiau nei 50 restauruotų vaidybinių, animacinių ir dokumentinių filmų, o šiemet ją papildė Vytauto Žalakevičiaus tragikomedija „Atsiprašau“ (1982), Almanto Grikevičiaus melodrama „Jo žmonos išpažintis“ (1983) ir Artūro Pozdniakovo muzikinis filmas „Kažkas atsitiko“ (1986).

Restauravimas leidžia filmą išvysti kuo artimesnį originaliai jo versijai – atkuriamas vaizdas, spalvos ir garsas, sugrąžinamos laikui bėgant išblukusios detalės. Restauruoto kūrinio pristatymas taip pat suteikia progą iš naujo atrasti jo reikšmę, pažvelgti į filmą šiandienos akimis ir susitikti su jo kūrėjais, kino kritikais bei istorikais, galinčiais papasakoti apie filmo atsiradimo aplinkybes.

V. Žalakevičiaus filmas „Atsiprašau“ žaismingai balansuoja tarp realybės ir alegorijos. Kūrybinės krizės kamuojamas garsus kompozitorius ir dainininkas sugrįžta į gimtąjį miestelį, kur jo laukia sunkiai serganti mama, tėvukas, vaikystės draugai ir naujos pažintys. Herojui mėginant atkurti santykius su artimaisiais, aplink veriasi paslapčių, meilės istorijų ir netikėtų intrigų kupinas miestelio gyvenimas.

Filme vaidina Aleksandras Kaidanovskis, Kostas Smoriginas, Nijolė Oželytė, Eugenija Šulgaitė, Vaclovas Blėdis, Regimantas Adomaitis, Jelena Solovej ir Donatas Banionis. Filmo kompozitorius ir dainų atlikėjas – Vytautas Kernagis.

A. Grikevičiaus „Jo žmonos išpažintis“ – drama apie vidinius moters išgyvenimus, neišsipildžiusias svajones ir meilės ilgesį. Irena dirba ne pagal specialybę, o kadaise romantiškas jos ryšys su vyru, chirurgu Jonu, jau išblėso. Viltį pradėti gyvenimą iš naujo pažadina jausmai perspektyviam mokslininkui Ričardui, dėl kurio ji pasiryžta palikti šeimą, tačiau ir ši meilė atneša nusivylimą.

Šiam filmui, kaip ir daugeliui kitų A. Grikevičiaus kūrinių, scenarijų parašė režisierius V. Žalakevičius. Pagrindinius vaidmenis sukūrė Rūta Staliliūnaitė, Juozas Budraitis ir Leonidas Filatovas, taip pat vaidina Nelė Savičenko ir K. Smoriginas.

Trečiajame šiemet Lietuvos kino centro užsakymu restauruotame filme – A. Pozdniakovo „Kažkas atsitiko“ – susitinka trys tuo metu itin populiarūs Lietuvos muzikos vardai: Vytautas Kernagis su grupe „Artelė“, „Foje“ ir „Antis“. Prieš 40 metų, Atgimimo priešaušryje sukurti jų vaizdo klipai fiksuoja ne tik ryškiausius to meto muzikos reiškinius, bet ir visuomenėje jau bręstančių permainų nuotaiką. Taip filmas tampa autentišku savo epochos liudijimu.

Apie „Lietuviškos kino klasikos dienas“

8-ąjį kartą organizuojamos „Lietuviškos kino klasikos dienos“ kviečia žiūrovus iš naujo atrasti arba pirmą kartą pamatyti filmus, pelniusius lietuviškos kino klasikos vardą. Visi rodomi filmai yra restauruoti, suskaitmeninti ir pritaikyti didiesiems ekranams, o jų peržiūros – nemokamos.

Šiemet renginyje dalyvauja 48miestai, miesteliai ir kaimai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Jonava, Ukmergė, Visaginas, Šilutė, Gargždai, Druskininkai, Rokiškis, Kuršėnai, Vilkaviškis, Lentvaris, Anykščiai, Varėna, Kelmė, Pasvalys, Skuodas, Ignalina, Kybartai, Kalvarija, Neringa, Žiežmariai, Veisiejai, Venta, Jieznas, Daugai, Virbalis, Varniai, Subačius, Smalininkai, Užpaliai, Viešvilė, Skapiškis, Sudeikiai, Saldutiškis, Velžys, Pelėdnagiai, Juknaičiai, Ilgakiemis, Seniava, Liūdynė, Juragiai, Paparčiai ir Kirdeikiai.

Renginio programa

Vilnius

Kino centras „Skalvija“ (A. Goštauto g. 2, Vilnius)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“. Filmą pristatys kino kritikė Rūta Oginskaitė
  • Rugsėjo 16 d. 18.30 val. „Kažkas atsitiko“. Filmą pristatys kino kritikas Dmitrijus Gluščevskis
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“. Filmą pristatys kino kritikė Rasa Paukštytė

Naujosios Vilnios kultūros centras (Gerovės g. 1, Naujoji Vilnia, Vilnius)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 12.00 val. „Kažkas atsitiko“

Grigiškių kultūros centras (Vilniaus g. 12, Grigiškės, Vilnius)

  • Rugsėjo 15 d. 18.30 val. „Kažkas atsitiko“
  • Rugsėjo 16 d. 18.30 val. „Jo žmonos išpažintis“

Kaunas

„Forum Cinemas“ (Karaliaus Mindaugo pr. 49, Kaunas)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“. Filmą pristatys kino istorikas Gediminas Jankauskas
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“. Filmą pristatys kino istorikas Gediminas Jankauskas
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“. Filmą pristatys kino istorikas Gediminas Jankauskas

K.I.N.A.S. „Panemunė“ (Vaidoto g. 26, Kaunas)

  • Rugsėjo 15 d. 18.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.30 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.30 val. „Kažkas atsitiko“

Klaipėda

Kino teatras „Arlekinas“ (Bangų g. 5A, Klaipėda)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Panevėžys

Kino centras „Garsas“ / „Stasys Museum“ (Respublikos g. 40, Panevėžys)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Alytus

Kino teatras „Dainava“ (Sporto g. 2, Alytus)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“

Marijampolė

„Spindulio“ kino teatras (Kauno g. 13, Marijampolė)

  • Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“

Jonava

Jonavos geležinkelio stotis (Stoties g. 1, Jonava)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Ukmergė

Ukmergės kultūros centras (Kauno g. 8, Ukmergė)

  • Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“

Visaginas

Visagino kultūros centras (Vilties g. 5, Visaginas)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Šilutė

Šilutės kultūros centras (Lietuvninkų g. 6, Šilutė)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Gargždai

Gargždų kino teatras „Minija“ (Kvietinių g. 3, Gargždai)

  • Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“

Kuršėnai

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras (Ventos g. 11A, Kuršėnai)

  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Lentvaris

Lentvario kultūros centras (Klevų al. 20, Lentvaris, Trakų r.)

  • Rugsėjo 15 d. 19.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Kažkas atsitiko“

Anykščiai

Anykščių kultūros centras (A. Baranausko a. 2, Anykščiai)

  • Rugsėjo 15 d. 15.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 15.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 15.00 val. „Kažkas atsitiko“

Varėna

Varėnos kultūros centro kino salė (J. Basanavičiaus g. 17, Varėna)

  • Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“

Kelmė

Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka (Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė)

  • Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Atsiprašau“

Pasvalys

Pasvalio kultūros centras (Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Skuodas

Skuodo kultūros centras (Gedimino g. 1, Skuodas)

  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 20.00 val. „Kažkas atsitiko“

Ignalina

Ignalinos rajono kultūros centras (Ateities g. 43, Ignalina)

  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Kybartai

Kiemelis prie buvusios poliklinikos (Sveikatos g. 3, Kybartai)

  • Rugsėjo 15 d. 21.00 val. „Kažkas atsitiko“
  • Rugsėjo 16 d. 21.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 21.00 val. „Atsiprašau“

Kalvarija

Kalvarijos savivaldybės kultūros centras (Krosnos g. 28, Kalvarija)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Neringa / Juodkrantė

Liudviko Rėzos kultūros centro parodų salė (L. Rėzos g. 8B, Juodkrantė, Neringa)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Žiežmariai

Žiežmarių kultūros centras (Vytauto g. 13, Žiežmariai)

  • Rugsėjo 16 d. 19.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 19.30 val. „Kažkas atsitiko“

Venta

Ventos kultūros namai (Žemaičių g. 35, Venta)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Jieznas

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras (J. Basanavičiaus g. 20, Jieznas)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Daugai

Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Daugų skyrius (Ežero g. 30, Daugai)

  • Rugsėjo 17 d. 12.00 val. „Kažkas atsitiko“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“

Virbalis

Virbalio kultūros namai (Vilniaus g. 26, Virbalis)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 16 d. 20.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 20.30 val. „Kažkas atsitiko“

Varniai

Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centras (S. Daukanto g. 8, Varniai)

  • Rugsėjo 15 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“

Subačius

Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinys (Aukštaičių a. 14, Subačius)

  • Rugsėjo 15 d. 19.30 val. „Kažkas atsitiko“

Smalininkai

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Smalininkų skyrius (Nemuno g. 30, Smalininkai)

  • Rugsėjo 16 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“

Užpaliai

Utenos kultūros centro Užpalių skyrius (Vytauto g. 28, Užpalių mstl., Utenos r.)

  • Rugsėjo 16 d. 20.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 21.30 val. „Kažkas atsitiko“

Viešvilė

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro Viešvilės skyrius (Mokyklos g. 3, Viešvilės mstl., Jurbarko r.)

  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“

Skapiškis

Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinys (Varpo a. 4, Skapiškio mstl., Kupiškio r.)

  • Rugsėjo 15 d. 19.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Kažkas atsitiko“

Sudeikiai

Utenos kultūros centro Sudeikių skyrius (Aukštaičių g. 10, Sudeikių mstl., Utenos r.)

  • Rugsėjo 15 d. 17.30 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 16 d. 17.30 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 17.30 val. „Kažkas atsitiko“

Saldutiškis

Utenos kultūros centro Saldutiškio skyrius (Liepų g. 18, Saldutiškio mstl., Utenos r.)

  • Rugsėjo 15 d. 19.00 val. „Jo žmonos išpažintis“
  • Rugsėjo 17 d. 17.00 val. „Kažkas atsitiko“

Velžys

Panevėžio rajono kultūros centro Velžio padalinys (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.)

  • Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Atsiprašau“

Pelėdnagiai

Kėdainių kultūros centro Pelėdnagių skyrius (V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai, Kėdainių r.)

  • Rugsėjo 11 d. 18.00 val. „Jo žmonos išpažintis“

Juknaičiai

Šilutės kultūros centro Juknaičių skyrius (Šiloko g. 1, Juknaičių k., Šilutės r.)

  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“

Ilgakiemis

Ilgakiemio laisvalaikio salė (Pajiesio g. 1, Ilgakiemis, Kauno r.)

  • Rugsėjo 16 d. 16.00 val. „Atsiprašau“
  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Seniava

Kauno tvirtovės III fortas (Titnago g. 43 a., Seniavos k., Kauno r.)

  • Rugsėjo 17 d. 19.00 val. „Atsiprašau“

Liūdynė

Panevėžio rajono kultūros centro Liūdynės padalinys (Ramioji g. 2, Liūdynės k., Panevėžio r.)

  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Atsiprašau“

Juragiai

Juragių bendruomenės centras (Girininkų g. 6, Juragių k., Kauno r.)

  • Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Kažkas atsitiko“

Paparčiai

Žaslių kultūros centro, Paparčių padalinio salė (Paparčių g. 25, Paparčių k., Kaišiadorių r.)

  • Rugsėjo 17 d. 18.00 val. „Kažkas atsitiko“

Kirdeikiai

Utenos kultūros centro Kirdeikių laisvalaikio salė (S. Gimžausko g. 13, Kirdeikių k., Utenos r.)

  • Rugsėjo 16 d. 19.00 val. „Atsiprašau“
Šiame straipsnyje:
Kostas Smoriginas
kinas
Juozas Budraitis
Vytautas Kernagis
restauracija

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