 Prasidėjo 20-asis „Nepatogus kinas“: festivalio atidarymas vyko 10-yje miestų

Prasidėjo 20-asis „Nepatogus kinas“: festivalio atidarymas vyko 10-yje miestų

2026-10-05 22:30
Pranešimas spaudai

Pirmadienio vakarą 10-ies Lietuvos miestų bibliotekas nuo Vilniaus iki Pagėgių sujungė dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ – jose vienu metu vyko iškilmingas 20-ojo festivalio atidarymas. Kino poveikį tyrinėjantis ir puoselėjantis „Nepatogus kinas“ jį patirti kvies net tris savaites, iki pat spalio 25 d., visoje Lietuvoje.

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Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas Festivalio „Nepatogus kinas“ atidarymas

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„Žinome, kad kinas gali kurti pokytį, todėl nuo pat pirmojo „Nepatogaus kino“ norime rinktinius festivalio filmus parodyti kuo daugiau žmonių. Šią mūsų svajonę išpildė partnerystė su bibliotekomis – jų dėka festivalio žiūrovų tinklas jau vienija šimtus bendruomenių. Bibliotekos – mūsų komandos širdžių projektas, tad joms atsidėkodami ir norėdami į atidarymo šventę pakviesti kuo daugiau žmonių visoje Lietuvoje, 20-ojo festivalio atidarymą šiemet sutinkame būtent jose“, – sakė festivalio „Nepatogus kinas“ vadovas Gediminas Andriukaitis.

Prasmingos dokumentikos gerbėjus visoje Lietuvoje subūrusi jubiliejinio „Nepatogaus kino“ atidarymo transliacija vyko Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Šiauliuose, Anykščiuose, Jurbarke, Alytuje, Pagėgiuose, Kretingoje, Klaipėdoje įsikūrusiose bibliotekose, o po jas atidarymo vakarą pasklido ir festivalio komanda.

„Kinas leidžia trumpam įžengti į kito žmogaus pasaulį, pamatyti tai, ko galbūt niekada nepatirtumėme patys, o kartais pakviečia net ir į pačius save pažvelgti naujai. Tad kasmet rinkdami filmus „Nepatogaus kino“ programai, norime žiūrovą paskatinti atsiverti smalsumui ir iš kino salės išeiti su nauja mintimi, jausmu ar noru pasikalbėti“, – kino poveikį pabrėžė „Nepatogaus kino“ programos vadovė Eva Sinicaitė.

Šiemetinį festivalį neatsitiktinai atidarė 2008-aisiais režisieriaus Meelis Muhu sukurtas filmas „Alioša“. 

20-mečio proga „Nepatogus kinas“ klausė savo žiūrovų, kurie filmai jiems labiausiai įsiminė per festivalio gyvavimo laikotarpį ir šis filmas, nušviečiantis plačiai pagarsėjusius įvykius – Estijos visuomenę sukiršinusį Talino centre stovėjusį sovietų paminklą, buvo paminėtas kaip vienas paveikiausių.

„Ši dokumentika yra puikus pavyzdys, kad geri filmai išlieka aktualūs visada – prieš beveik du dešimtmečius papasakota istorija apie Estijoje vykusius protestus prieš Bronzinio rusų kareivio paminklo nukėlimą šiandien jaudina taip pat, kaip tada. Ir atrodo lyg šiandienos filmas“, – pastebėjo G. Andriukaitis ir priminė, kad visi žiūrovų išrinkti paveikiausi festivalio filmai nugulė retrospektyvinėje programoje „20 metų nepatogaus kino“.

Festivalis „Nepatogus kinas“ iki spalio 25 d. vyks Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Alytaus kino teatruose, šimtuose bibliotekų ir internete.

Apie „Nepatogų kiną“

„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 m. kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais. Vieni pagrindinių festivalio rėmėjų – Lietuvos kino centras, Vilniaus miesto savivaldybė, ES programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA, Užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo programa „LT Partnerships“.

Šiame straipsnyje:
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Nepatogus kinas
žiūrovai
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