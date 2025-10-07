Prasideda 19-asis dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“

Šiemet jis vyks Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Alytaus kino teatruose, filmus taip pat bus galima žiūrėti ir namuose internetu.
Beveik tris savaites, iki spalio 26-osios, truksiantis festivalis žiūrovams pasiūlys apie pusšimtį istorijų. Tarp jų – net trys premjeros.
Festivalio metu bus pristatytas režisierių Linos Lužytės ir Sigrid Klausmann (Zigrid Klausman) filmas „Merginos neverkia“, Gailės Garnelytės „Sutikau žmogų“ bei ukrainiečių režisieriaus Ivano Sautkino dokumentika „Poema mažiems žmonėms“, koprodiusuota lietuvių.
Pastarojo filmo premjera atidarys Muzeotekoje spalio 17 dieną prasidėsiantį Ukrainos savaitgalį, kurio metu į Lietuvą bus atvežtas ir visuomenei pristatytas Ukrainos karo archyvas – dokumentikos kūrėjų, tyrėjų ir pilietinės visuomenės aktyvistų pastangomis kariaujančioje šalyje nuolat renkami, sisteminami ir saugomi karo liudijimai, kurie įrodymai ateityje bus panaudoti siekiant atsakomybės už karo nusikaltimus.
Be Ukrainos savaitgalio, Vilniuje įsikūrusioje Muzeotekoje taip pat vyks festivalio filmų įkvėptų tinklalaidžių įrašai ir diskusijos.
Pažiūrėjus filmą „Karo diplomatija“, prie žiūrovų nuotoliu jungsis filme Užsienio reikalų ministro amplua matomas Gabrielius Landsbergis, kuris savo tinklalaidėje kalbins slaptą svečią.
„Nepatogus kinas“ tris trečiadienius žiūrovų lauks ir „Young’s“ klube Halės turguje – čia vyks filmų diskusijos bei „ne pagal scenarijų vyksiančios nuotaikingos ir naudingos“ paskaitos.
Festivaliui „Nepatogus kinas“ įpusėjus, spalio 17-ąją, Radvilų rūmų dailės muziejuje atsidarys išplėstinės realybės kūrinių paroda „NK-Interactive“.
Daugybę festivalio filmo seansų lydės diskusijos įvairiausiomis temomis: apie moteris karo fronte, dezinformaciją, migrantų menininkų patirtis Lietuvoje, vyrų emocinę sveikatą, teisę į nėštumo nutraukimą, moteris politikoje.
„Nepatogus kinas“ – nuo 2007 metų kasmet vykstantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis, kuriame filmų ir renginių programa kuria erdvę skleistis žmogaus teisių, politikos, socialinės atsakomybės, tvarumo temoms, rengiami patyriminiai seansai, pokalbiai su filmų kūrėjais, herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir ekspertais.
