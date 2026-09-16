Po incidento Kaune – viešas mokslininkų, visuomenininkų ir kultūros veikėjų kreipimasis

„Mes smerkiame bet kokį bandymą neapykantos, pažeminimo ar bauginimo veiksmus paversti įprasta politinės kovos forma. Negalime sutikti su tuo, kad vien dėl žmogaus kitokio tikėjimo, tautybės ar kilmės jo atžvilgiu tampa priimtina tai, kas nebūtų priimtina mūsų pačių atžvilgiu“, – teigiama trečiadienį išplatintame pranešime.
Jame raginama į šį įvykį žiūrėti ne kaip į dar vieną politinį ginčą, o kaip į klausimą apie visuomenės ribas, asmens orumą ir pagarbą vienas kitam.
Anot laiško autorių, migracijos politika, požiūris į islamą ar ankstesni ginčai dėl mečetės šiuo atveju neturi reikšmės. Jų teigimu, „potencialiai nusikalstama veika nėra viešos diskusijos forma, o pritarimas jos tikslams nėra pagrindas pateisinti nusikalstamas priemones“.
Be to, atkreipiamas dėmesys, kad „neapykantos kurstymas gali tapti ir Rusijos hibridinio poveikio priemone“.
„Reikalaujame principingai atlikti ikiteisminį tyrimą, nustatyti išpuolio organizatorius bei vykdytojus ir teisiškai įvertinti jų veiksmus, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Ateityje tokios potencialiai nusikalstamos veikos turi būti ne stebimos, bet nutraukiamos vos prasidėjus“, – rašoma laiške.
Tarp jį pasirašiusiųjų – buvęs politikas, rašytojas Mantas Adomėnas, politikos mokslininkas Marijuszas Antonowiczius (Mariušas Antonovičius), poetas Marius Burokas, istorikas Norbertas Černiauskas, signatarai Arūnas Degutis, Albinas Januška, Rimvydas Valatka, psichologė Danutė Gailienė, nacionalinės premijos laureatai Vladas Braziūnas, Giedrė Jankevičiūtė, Antanas Jonynas, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Rūta Kačkutė, buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas.
Kaip rašė BNS, praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas Kaune, Ramybės parke, prie mečetės, atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Kauno apskrities policija pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po minėtų įvykių prie mečetės.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas įvertinti situaciją.
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