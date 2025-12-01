Pasaka prasideda Kalėdų saloje – Neringoje

Jau gruodžio 12 d. nušvis Nidos Kalėdų eglė, o visą gruodį atsinaujinusiame Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ skambės užburianti gyvo garso muzika, viliojančiai kvepės kalėdinės vaišės, šurmuliuojančiuose renginiuose sklandys pasakiška Kalėdų dvasia.
„Jei yra žemėje vieta, kur per šventes gimsta stebuklai, – tai Neringa. Žiemą ji sulėtėja, tampa jauki, šviesi ir artima. Didžiųjų metų šventes čia visuomet pasitinkame be skubos – jūros, marių ir kopų ritmu, kurį praturtins prasmingi, šventinį džiugesį dar labiau stiprinantys renginiai. Kviečiame šventes sutikti Neringoje – ten, kur ramybė ir šviesa tampa didžiausia dovana“, – sakė Neringos meras Darius Jasaitis.
Nuo gruodžio iki naujųjų metų Neringoje šventinę nuotaiką kurs nuotykiai gamtoje, koncertai, kūrybinės dirbtuvės, spektakliai visai šeimai ir ypatingas Nidos Kalėdų miestelis.
Kalėdų eglės bus įžiebtos visame Neringos kurorte: gruodžio 11 d. – Juodkrantėje, gruodžio 12 d. – Nidoje ir gruodžio 13 d. – Preiloje.
Kalėdų salos nuotykiai vaikams
Šventinį laikotarpį Neringoje praturtins ir gausi, vaikams skirta programa, kviesianti mažuosius atrasti kūrybos džiaugsmą bei pasinerti į kalėdinių stebuklų pasaulį.
Gruodžio 13 d. skaitytojai susitiks su Lolita Piličiauskaite ir jos knygos „Pasaka apie katiną Flioksą“ dailininke Julija Kulevičiūte-Kajėne. Pristatymo metu lauks pokalbiai ir kūrybinė edukacija.
Gruodžio 17–21 d. Neringoje šurmuliuos žaismingos kalėdinės dirbtuvės: veltų vilnonių žaisliukų kūrimas, meduolių kepimo ir dekoravimo užsiėmimai, kalėdinių atvirukų dirbtuvės bei visai šeimai skirta edukacija „Advento vėtrungė“.
Gruodžio 21 ir 23 d. „Agiloje“ svečiuosis Kalėdų Senelis. Šventinėje programoje numatyti ir įkvepiantys spektakliai visai šeimai: klounų teatro studijos „Dulidu“ pasaka „Mažasis karalius Gruodis“ (gruodžio 26 d.), rankų šešėlių teatro „Budrugana“ reginys „Vieni stebuklai“ (gruodžio 28 d.) ir Šeiko šokio teatro švelnumu alsuojanti „Baltoji lopšinė“ (gruodžio 30 d.).
Šventes Kalėdų saloje vainikuos unikali patirtis vaikams – kūrybinė stovykla „Tai bent stovykla“ su gerai žinomais aktoriais ir režisieriais: Aiste Lasyte, Vygandu Vadeiša, Juliumi Žalakevičiumi, Mykolu Vildžiūnu ir kitais savo srities „Tai bent“ profesionalais. O sausio 3 d. „Tai bent Kalėdos“ herojai – Senelis, Elfytė, Elfas ir jų muzikuojantys draugai – surengs „Tai bent koncertą“.
Visą šventinį laikotarpį veiks „Nidos Kalėdų miestelis“ žavintis rankų darbo gėrybėmis, šventiniais skanėstais ir šildančiais gėrimais.
Naujausi komentarai