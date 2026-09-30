Panevėžyje atidengta skulptūra įamžinanti notarus Joną ir Algirdą Moigius

Kaip teigiama miesto savivaldybės pranešime, skulptoriaus Gedimino Piekuro kompozicijoje atkurtas istorinis medinis pastatas, kuriame XX amžiaus pradžioje veikė J. Moigio notaro kontora.
Po jo mirties 1933 metais kontorą perėmė sūnus Algirdas, taip pat pasirinkęs notaro profesiją.
Ant skulptūros pateikiamas užrašas lietuvių ir anglų kalbomis bei Brailio raštu, nurodantis, kad šioje vietoje veikė tėvo ir sūnaus – Lietuvos notarų J. ir A. Moigių – kontora. Iniciatyvos įamžinti notarų atminimą ėmėsi Lietuvos notarų rūmai.
J. Moigis (1867–1933) buvo teisininkas, notaras ir visuomenės veikėjas. Į Panevėžį grįžęs 1921 metais, jis dirbo apskrities valdybos teisiniu konsultantu, vėliau tapo miesto notaru, taip pat buvo vienas iš miesto muziejaus steigimo iniciatorių.
Panevėžio kraštotyros muziejus įsikūręs buvusiuose Moigių namuose – XIX amžiaus pabaigoje pastatytame pastatų komplekse Vasario 16-osios gatvėje.
Čia gyveno gydytojas Tadas Anupras Moigis ir jo sūnus Jonas, XX amžiaus pradžioje kurį laiką gyveno ir rašytojas Jonas Biliūnas su būsima žmona Julija Janulaityte.
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