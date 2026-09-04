Panevėžio rajone veržliai startavo tradicinis festivalis „Vario audra“

Tai spalvingos varinių dūdų muzikos lenktynės, kurios atlikėjus išveda iš koncertų salių tiesiai į miestelių aikštes, skverus bei gatves.
Muzikinis maršrutas prasidėjo Smilgiuose ir visą dieną keliauja per Naujamiestį, Ramygalą bei Šilagalį.
Šventinė kelionės kulminacija pasieks Panevėžį – 17 val. visi orkestrai susitiks didžiajame finale Panevėžio miesto dailės galerijoje.
Šiemet klausytojus džiugina pajėgiausi Panevėžio rajono kolektyvai – Paįstrio „Dūdorėliai“, Perekšlių „Saulutė“, Šilagalio „Sklepučini“, Naujamiesčio „Aukštyn“ bei svečių orkestras iš Vilkaviškio.
„Vario audra“ – tai daugiau nei muzikos festivalis.
Tai krašto bendruomenes vienijantis renginys, kviečiantis kartu patirti gyvos muzikos džiaugsmą, o kiekviena maršruto stotelė tampa šventiškomis muzikos dirbtuvėmis po atviru dangumi.
Projektą finansuoja Panevėžio rajono ir Panevėžio miesto savivaldybės.
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