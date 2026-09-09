Panevėžio „Garsas“ pradeda naują etapą: oficialiai pristatytas atsinaujinęs kino centras

„Šiandien „Garsas“ sugrįžo ten, kur jam ir dera būti – į Panevėžio miesto širdį, pas žmones, kurie kiną visada laikė ne tik pramoga, bet ir kultūra, pokalbiu, patirtimi. Beveik šimtmetį gyvuojantis kino teatras šiandien pradeda naują etapą, išsaugo svarbiausią savo misiją: auginti kino kultūrą Panevėžyje ir visame Šiaurės Lietuvos regione. Labai svarbu, kad Panevėžys turi vietą, kurioje rodomas ne vien filmas – čia kuriamas santykis su menu, istorijomis, kitomis kultūromis ir pačiu žiūrovu. Linkiu, kad ši salė būtų pilna žiūrovų, pokalbių, atradimų ir gero kino, o „Garsas“ išliktų viena gyviausių Panevėžio kultūros vietų“, – sakė Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Tapęs „Stasys Museum“ dalimi, „Garsas“ siekia būti gyva kino kultūros erdve, veikiančia platesniame šiuolaikinio meno kontekste. Žiūrovų lauks Europos ir kitų pasaulio regionų kinas, kino klasika, restauruoti filmai, specialūs seansai, teminės programos, susitikimai su kūrėjais ir diskusijos.
„Garsas“ ir toliau aktyviai dalyvaus „Europa Cinemas“ – tarptautinio kino teatrų tinklo, skatinančio Europos ir nekomercinio kino sklaidą, veiklose. Bus tęsiama ir plečiama viena svarbiausių ilgamečių kino centro veiklos krypčių – kino edukacija.
Iki šiol veikusi „Pragiedrulių kino akademija“ nuo naujojo sezono tampa „Garso kino mokykla“ ir toliau rengs Panevėžio bei aplinkinio regiono moksleivius kino studijoms. Vaikams ir paaugliams taip pat rengiamas naujas edukacinių užsiėmimų katalogas. Taip „Garsas“ sieks išlikti vieta, kurioje kinas ne tik žiūrimas – čia mokomasi jį matyti, suprasti ir apie jį kalbėtis.
Drauge su naujuoju veiklos etapu kino centras pristato ir atnaujintą vizualinį identitetą, kurį sukūrė Roko Sutkaičio ir Juliaus Seniūno vadovaujama tarpdisciplininė architektūros ir prekių ženklų kūrimo studija „Praktika“. Naujojo ženklo pagrindu tapo išlikusi originali kino teatro iškaba – jos forma buvo perbraižyta ir pritaikyta šiandieniam „Garso“ vizualiniam identitetui.
Naująją kryptį jau šį mėnesį atspindės ir „Garso“ programa. Žiūrovams pristatomas režisieriaus Garino Nugroho šiuolaikinis nebylus filmas iš Indonezijos „Javos velnias“, kurį gyvai įgarsins dukart „Sidabrine gerve“ už muziką filmams įvertintas kompozitorius Gediminas Jakubka.
Rugsėjo programoje – ir Kolumbijos filmas „Pepė“, pradėsiantis menininkės Bon Alog kuruojamą programą „Kūnai prisimena viską“, kiti specialūs seansai bei renginiai. Visą mėnesį „Garsas“ taip pat kvies į nemokamus renginius. Nemokamus bilietus į juos bus galima įsigyti internetu arba kino centro ir „Stasys Museum“ kasose.
Kino centras „Garsas“ lankytojų laukia antradieniais–sekmadieniais, 11–22 val., Respublikos g. 40, Panevėžyje. Filmų repertuaras, renginių programa ir informacija apie bilietus skelbiami naujoje kino centro svetainėje garsas.lt.
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