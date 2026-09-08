Nyderlanduose žemės riešutų sviesto meno kūrinys tapo lipnia atrakcija

Neįprastas kūrinys, skirtas šiemet mirusio menininko Wimo T. Schipperso (Vimo T. Schiperso) atminimui, du mėnesius buvo eksponuojamas Boijmanso (Boimanso) ir van Beuningeno (van Beningeno) muziejuje Roterdame.
Pagal menininko nurodymus, žemės riešutų sviestas ant šešiakampių 25 kvadratinių metrų grindų buvo išteptas „kuo lygiau, be jokių gumulėlių“.
„Keturiasdešimt aštuoni lankytojai lemtingai žengė ant grindų, – parodą apibendrinančiame pareiškime teigė muziejus. – Buvo išžvejoti penki telefonai.“
„Įvyko vienas laižymo incidentas“, – priduriama pareiškime, o atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP sakė, kad kaltininku laikomas mažas vaikas.
Muziejus taip pat gavo 80 skundų raštu arba telefonu.
Pasibaigus parodai kyla didelis klausimas: ką daryti su šimtais kilogramų panaudoto žemės riešutų sviesto?
„Aiškinomės, ar žemės riešutų sviestas galėtų būti panaudotas pakartotinai, pavyzdžiui, zoologijos soduose, gyvūnų prieglaudose ar tvarioms iniciatyvoms, – AFP sakė muziejaus atstovas Rene Timmermansas (Renė Timermansas). – Tačiau, aštuonias savaites išbuvus atminimo (...) dalimi, nebegalėjome užtikrinti jo kokybės, higienos ar maisto saugos.“
Todėl žemės riešutų sviestas keliaus į komposto krūvą, sakė R. Timmermansas.
Nyderlandų gyventojai yra dideli žemės riešutų sviesto gerbėjai ir kaloringiems pusryčiams dažnai jį derina su šokolado pabarstukais „Hagelslag“.
Muziejus nurodė, kad jo kavinėje buvo patiekta daugiau nei 400 sumuštinių su žemės riešutų sviestu.
„Derinys su „Hagelslag“ buvo populiariausias“, – sakoma pranešime.
Naujausi komentarai