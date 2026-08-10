 Nuo Holivudo prie erdvėlaivių mechanikos: naujam romanui Reid ruošėsi padedama NASA veterano

Nuo Holivudo prie erdvėlaivių mechanikos: naujam romanui Reid ruošėsi padedama NASA veterano

2026-08-10 11:32 kauno.diena.lt inf.

Amerikietė rašytoja Taylor Jenkins Reid, anksčiau rašiusi apie pramogų industriją, pristato naują knygą „Atmosfera“ („Baltos lankos“, 2026), kurioje veiksmas vyksta devintojo dešimtmečio kosmoso tyrinėjimų fone. Tai jau devintoji autorės knyga, iš karto tapusi „The New York Times“ bestseleriu, o 2025 m. „Goodreads Choice Awards“ apdovanojimuose išrinkta geriausiu istoriniu romanu. Kūrėja teigia tikslingai ieškojusi naujos, tradiciškai vyrų sritimi laikomos aplinkos, kurioje galėtų patyrinėti moterų patirtis, ir tam pasirinko kosmoso tematiką.

<span>Nuo Holivudo prie erdvėlaivių mechanikos: naujam romanui Reid ruošėsi padedama NASA veterano</span>
Nuo Holivudo prie erdvėlaivių mechanikos: naujam romanui Reid ruošėsi padedama NASA veterano / „Baltų lankų“ nuotr.

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Tyrimai ir informacijos autentiškumas

Prieš pradėdama šį projektą, rašytoja apie erdvėlaivius ir astronautiką nieko neišmanė. Visgi T. J. Reid tvirtina, kad jai patinka intensyvūs tyrimai ir informacijos paieška, todėl ji sąmoningai mėgsta nerti į sudėtingas ir nepažįstamas temas. Ruošdamasi rašyti, autorė apsilankė Johnsono kosmoso centre Hjustone, apžiūrėjo „Apollo“ misijų valdymo centrą ir naršė senus, dar aštuntajame dešimtmetyje rašytus NASA dokumentus apie erdvėlaivio krovinių skyriaus durų mechaniką.

Siekdama autentiškumo ir faktinio tikslumo, autorė pagalbos kreipėsi į nepažįstamus šios srities profesionalus. Labiausiai rašant knygą jai pagelbėjo Paulas Dye, ilgiausiai NASA istorijoje dirbęs pilotuojamų skrydžių vadovas. Jis skyrė rašytojai daugybę valandų, aiškindamas erdvėlaivių mechaniką, misijų valdymo centro specifiką ir padėdamas techniškai logiškai sudėlioti knygoje aprašomos avarijos kosmose scenarijų.

Moterys kosmose istoriniame kontekste

„Atmosferos“ centre atsiduria Džoun Gudvin, Raiso universiteto fizikos ir astronomijos profesorė, 1980-aisiais nusprendusi prisijungti prie NASA erdvėlaivių programos, tuo metu pirmą kartą atvėrusios duris ir moterims. Siužetas rutuliojamas dviem laiko linijomis: ankstyvuoju astronautų pasirengimo etapu ir 1984 m., kai viena iš misijų patiria avariją. Be tiesioginio NASA konteksto, knygoje taip pat pasakojama to meto homofobiškoje profesinėje aplinkoje draudžiama romantinė istorija tarp Džoun ir kitos programos dalyvės Vanesos Ford.

Knygos ekranizacija

Knyga jau sudomino kino industriją. Patvirtinta, kad romaną ekranizuos kino kūrėjų duetas Anna Boden ir Ryanas Fleckas, geriausiai žinomi kaip filmo „Kapitonė Marvel“ (angl. „Captain Marvel“) režisieriai.

Parengė Milda Gaulienė, „Baltos lankos“.

Pagal šaltinius: Time, People, Entertainment Weekly, NRP.

Straipsnis užsakytas
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