Nestandartinis instrumentas pakerėjo vilnietę

– Kas tai yra? Daugumai turbūt šis instrumentas bus matomas pirmą kartą.
– Taip, iš tikrųjų pas mane ant kelių yra handpanas. Tai ir melodinis, ir ritminis instrumentas, skirtas groti rankomis. Dažniausiai jis naudojamas meditacijai, bet aš asmeniškai jį naudoju kaip pabėgimą nuo kasdienių rūpesčių ir stengiuosi sukurti bendruomenę Lietuvoje, kuri taip pat imtų šį nematytą instrumentą į rankas.
– O kaip jis atsirado jūsų gyvenime? Nes tikrai retai matomas, galbūt tai Rytų kultūros paveldas?
– Nustebtumėte, bet ne. Jam, kaip instrumentui, pasaulyje tik 26 metai, o pirmą kartą jis buvo sukurtas Šveicarijoje. Iš tikrųjų jis buvo įkvėptas plieninių Karibų būgnų ir „ghatam“ – molinio indo, kuris taip pat yra instrumentas.
O mano pačios gyvenime jis atsirado prieš dvejus ar trejus metus, kai ieškojau, kur galėčiau išlaisvinti savo vaikišką džiaugsmą. Kažkokiu būdu atsidūriau koncerte, kuriame prieš mane stovėjo šeši handpanai. Tada juos pamačiau pirmą kartą. Kai jie pradėjo groti, atrodė, kad tas garsas mane tiesiog nuneša.
Iš karto žinojau, kad juo grosiu, nors neturiu jokio muzikinio išsilavinimo ir niekada nebuvau jo laikiusi rankose. Bet mano svajonė labai greitai subliuško, nes jų kainos labai didelės. Mano kelionė užtruko šešis mėnesius, kol įsigijau savo pirmąjį handpaną, kuris dabar vadinasi Feniksu, nes pati pakilau kaip feniksas iš pelenų.
Taip ilgai užtrukau dar ir dėl to, kad bandžiau Lietuvoje surasti, kas mokytų juo groti, tačiau prieš trejus metus neradau nė vieno žmogaus, kuris tai darytų. Laikui bėgant, išmokusi daug skirtingų dalykų, supratau, kad tuo žmogumi noriu būti aš. Taip Lietuvoje tapau viena pirmųjų handpano mokytojų.
– Bet kaip to mokytis? Įsivaizduoju, kad tai skamba kaip meditaciniai garsai – vos ne ką paliesi, tas bus gražu. Bet jūs išgaunate ir melodiją. Ar tokiu instrumentu galima, sakykime, sugroti gamą?
– Tikrai taip. Kiekvienas iš šių apskritimų yra nata. Tas natas galime žinoti, jeigu turime muzikinį išsilavinimą, tačiau lygiai taip pat galime groti ir labai intuityviai.
Mes pasirenkame tam tikras metodikas, tarkime, pasikartojimus, kai aš groju: vienas, du, trys; vienas, du, trys; vienas, du; vienas, du, trys. Ir pakeičiame.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Taikydami šias metodikas, kurias aš vadinu mūsų žodynu, mes plečiame savo žodyną, išmokstame skirtingų melodijų, ritmų, pasikartojimų. Tada kažkuriuo metu viskas tiesiog „suklikina“ ir mes pradedame improvizuoti su tuo instrumentu.
Mane labai stebina tai, kad žmonės, kurie su manimi praleidžia pirmąsias dvi valandas grodami, jau pamokos pabaigoje improvizuoja. Iš visų man žinomų instrumentų jis tikriausiai yra pats priimtiniausias pradedantiesiems, nes galima išmokti labai nedaug ir išgauti nuostabų rezultatą.
– Tai reiškia, kad priimate ir tuos, kurie ateina be muzikinio išsilavinimo? Sakykime, jeigu nežinai gamos, vis tiek gali ateiti ir pradėti mokytis groti handpanu?
– Tikrai taip. Realiai apie 90 procentų pas mane ateinančių žmonių niekada nėra groję jokiu instrumentu arba neturi jokio muzikinio išsilavinimo.
Žmonės dažniausiai jaučia muziką širdyje, bet galbūt yra sutraumuoti muzikos pamokų mokykloje, kur nieko nesuprato, arba bandė groti pianinu ar gitara ir atrodė, kad reikia mokytis mėnesių mėnesius, kol kažkas pradeda pavykti.
Jie ateina būtent tam, kad sulaužytų šiuos įsitikinimus ir per kūrybą, per muziką iš naujo pažadintų savo vidinį vaiką.
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