Naujausio K. Vildžiūno filmo pasaulinėje premjeroje Varšuvoje – visa filmo šeima

Pasaulinė „Dice-Ching-o-Mat“ premjera įvyko pilnutėlėje pagrindinėje kino teatro salėje „Kinoteka“, kur buvo sutikta aplodismentais ir klausimų–atsakymų sesija. Kartu su režisieriumi K. Vildžiūnu dalyvavo ir aktoriai Dainius Gavenonis, Vilma Raubaitė, Adelė Šuminskaitė, Vaidilė Juozaitytė ir Maksim Semionov, filme suvaidinę šeimą.
Po premjeros režisierius prisipažino, kad jaučiasi pakiliai ir džiaugiasi smalsiais žiūrovų, kurie ilgai nepaleido kūrybinės komandos, klausimais.
„Gera čia sugrįžti po 20 metų – Varšuvoje pristačiau ir filmą „Aš esi tu“. Džiaugiuosi, kad žiūrovai ne tik bandė palyginti santykius ir emocinį ryšį Lietuvos ir Lenkijos šeimose, bet domėjosi filmo stiliumi ir jo magišku realizmu“, – įspūdžiais dalijosi K. Vildžiūnas.
Kokie mūsų santykiai su artimiausiais žmonėmis?
„Dice-Ching-o-Mat“ pasakoja apie Azijos studijų profesorių Vilį, kuris mano, kad gyvenimą užtenka suprasti, o ne išjausti. Jis bando atkurti nutrūkusį emocinį ryšį su žmona ir trimis vaikais. Kūrinys kelia klausimus, kokie mūsų santykiai su artimiausiais žmonėmis? Ar galėtume dėl jų padaryti daugiau?
Pasak profesorių suvaidinusio aktoriaus D. Gavenonio, filmas nukelia į tą gyvenimo etapą, kai vaikai pradeda gyventi savo gyvenimus, o tu supranti, kad nieko nebegali sugrąžinti.
„Šiek tiek liūdna, bet filmas pažvelgia į tą momentą iš šalies ir palieka tave su švelnia šypsena“, – sakė D. Gavenonis.
Profesoriaus žmoną vaidinusiai V. Raubaitei filmas savo atmosfera, ritmika, būviu priminė žinomą J. Jarmuscho kūrinį „Išgyvena tik mylintys“ – kažkas tarp sapnų ir realybės.
V. Juozaitytė galvojo, kiek žmogus turi gyvenimų ir ką daryti, jeigu negali pasirinkti kurį norėtumei gyventi ir kuris iš jų geriausias. Pasak A. Šuminskaitės, mes per daug linkę kreipti dėmesį į išorę, o kai pagrindinis personažas pažvelgia į vidų, atsiveria sudėtingas labirintas, kurį filmas kviečia pereiti kartu su juo.
„Dice-Ching-o-Mat“ – šeštasis K. Vildžiūno ilgametražis filmas. Varšuvoje jo seansai dar vyks spalio 15–16 dienomis. Varšuvos kino festivalis priskiriamas „A“ klasei, į kurią patenka ir prestižiniai Kanų, Berlyno, Venecijos, Lokarno, San Sebastiano kino festivaliai.
Naujausią K. Vildžiūno filmą prodiusavo „Studio Uljana Kim“ (Lietuva) kartu su „Studio Locomotive“ (Latvija), „Filmivabrik“ (Estija) ir „WFDiF“ (Lenkija).
Filmo gamybą finansavo Lietuvos kino centras, Latvijos nacionalinis kino centras, Estijos kino institutas, Estijos kultūros rėmimo fondas, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija bei Vilniaus kino fondas.
Filmo pristatymą Varšuvos kino festivalyje finansavo Lietuvos kino centras.
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