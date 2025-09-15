Naujas detektyvinis filmas „Aktyvistas“: aktorių Robertą Petraitį išvysime nauju amplua

Detektyvinis trileris „Aktyvistas“ šalies kino teatruose pasirodys jau šią savaitę, nuo rugsėjo 19 dienos. Praėjusiais metais „Sidabrinę gervę” už antraplanį Mindės vaidmenį kultiniame Igno Miškinio filme „Pietinia kronikas” laimėjęs R. Petraitis R. Zabarausko detektyve įkūnijo dvidešimtmetį spaustuvės darbuotoją Andrių.
Niekas iš Andriaus bendradarbių spaustuvėje nežino, kad vakarais jis grįžta pas mylimąjį – LGBT+ organizacijos Kaune lyderį Deividą (aktorius Elvinas Juodkazis). Kai per viešą susidūrimą su protestuojančiais neonaciais Deividas sužeidžiamas, o netrukus ir žiauriai nužudomas, Andrius ryžtasi radikaliai avantiūrai – į žudiko paieškas leidžiasi pats.
Tiesą sakant, į „Aktyvisto” bandymus jis įsiprašė pats – pasakoja pamatęs atranką organizuojančios Dalios Survilaitės pranešimą socialiniuose tinkluose, kviečiantį joje sudalyvauti.
„Svarsčiau, ar esu pasiruošęs suvaidinti pagrindinį personažą, o dar visiškai netyrinėtame žanre“, –abejones prisiminė aktorius.
Paklaustas, ar pavyko susitapatinti su personažu, Robertas šypsosi: „Paradoksalu, bet pajutau tai, kai vėl nusiskutau galvą plikai ir prasidėjo labiau „veiksmo filmo“ scenarijus“.
Veiksmo ir detektyvo naujame R. Zabarausko filme yra nemažai. Žiūrovai išvys muštynių, kovos scenų. Viena iš jų R. Petraičiui giliai įstrigusi į atmintį.
„Sceną filmavome mano filmo partnerio bute. Ji buvo sunki ir techniškai, ir emociškai”, – prisipažino.
Praėjus beveik trims metams po filmavimų, aktorius neabejoja, kad filmo žiūrovai prisimins realius įvykius, kurie rutuliojosi beveik taip, kaip filmo scenarijuje, nors tuo metu, kai jis buvo rašomas, nieko panašaus nevyko.
„Kartais žmonės pradeda lyginti fikciją su realiais įvykiais ir sakyti, kad buvo visai ne taip. Per filmavimus buvo keletas scenarijaus vietų, kurias su režisieriumi pakeitėme, koregavome. Nuostabu, kai filmavimo aikštelėje gali diskutuoti“, – sakė pagrindinio vaidmens atlikėjas ir pridūrė, kad režisierius apskritai itin pagarbiai elgėsi su aktoriais.
Paklaustas, ar aktoriui, kaip ir režisieriui svarbu turėti panašią poziciją, suprasti žinią, kurią siunčia žiūrovui filmas, R. Petraitis neabejoja, kad pozicija bent šiek tiek turi sutapti, ji negali būti drastiškai kitokia – juk tuomet filmuojant būtų labai sunku surasti bendrą kalbą.
„Man atrodo, kad svarbiausia stengtis kuo geriau atlikti vaidmenį, o koks aktorius yra už kadro – mažiau įdomu“, – dar pridūrė ir svarstė, kad būti savimi aktoriui yra nepaprastai sunku. Gali tokiu būti tik panėręs po vandeniu arba miegodamas.
„Aš esu, o koks esu labai priklauso nuo vietos, laiko, žmonių aplink mane. Nesu kardinaliai kitoks, bet kaskart nesu toks pat. Teatras ir kinas yra išvis atskiri pasauliai pasaulyje. Kol atsakinėjau į klausimą, prisiminiau, kad didelis nuovargis labai sulygina ir pastato ant žemės, iššaukia neįprastas emocijas. Manau, kad jis padaro mane tikresniu“, – kalbėjo aktorius, kurį jau visai netrukus kino žiūrovai išvys visiškai nauju amplua.
R. Zabarausko detektyvas „Aktyvistas“ Lietuvos kino teatruose – nuo rugsėjo 19 dienos. Filmą finansavo Lietuvos kino centras, parėmė Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija. Vaidmenis kūrė R. Petraitis, Vaclovas Gumuliauskas, Simas Kuliešius, Teklė Baroti, Elvinas Juodkazis, Redita Dominaitytė, Lukas Malinauskas, Karolis Kasperavičius, Elžbieta Latėnaitė ir kiti.
