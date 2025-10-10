Nacionalinę Jono Basanavičiaus premiją gauti pretenduoja keturi kandidatai

Kaip penktadienį pranešė Kultūros ministerija, premiją gauti pretenduoja Klaipėdos universiteto pasiūlytas profesorius Rimantas Balsys, asociacijos „Tautos namų santara“ kandidatas Antanas Gudelis.
Taip pat premijai gauti įregistruoti Mažosios Lietuvos regioninė etninės kultūros globos tarybos siūloma Nijolė Sliužinskienė bei Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto pasiūlyti Arūnas ir Vida Sniečkai.
Anot ministerijos, pagal premijos nuostatus iš pradžių J. Basanavičiaus premijos komisija iš šio sąrašo atrinks kandidatus, dėl kurių bus balsuojama baigiamajame posėdyje.
Jame slaptu visų komisijos narių balsavimu bus priimtas sprendimas dėl premijos skyrimo išrinktam laureatui – asmeniui ar grupei.
Komisija vertindama kandidatų veiklą atsižvelgia į kūrybinės ar mokslinės veiklos reikšmingumą lietuvių etninės kultūros plėtrai ir sklaidai.
Taip pat vertina veiklas, susijusias su lietuvių etninės kultūros tradicijų išsaugojimu ir plėtojimu, jų aktualumą, meninę, mokslinę, edukacinę ir išliekamąją vertę.
Vertinamos ir veiklos reikšmingumas tautinės savimonės puoselėjimui ir etnokultūriniam ugdymui bei kandidato aktyvi visuomeninė veikla lietuvių etninės kultūros srityje.
Pasak ministerijos, šia premija siekiama įvertinti asmenų arba bendrą veiklą vykdžiusių asmenų grupių išskirtinius nuopelnus etninės kultūros srityje, reikšmingą kūrybinę, mokslinę veiklą ir kitus darbus, susijusius su lietuvių etninės kultūros tradicijų plėtojimu, tautinės savimonės puoselėjimu ir etnokultūriniu ugdymu.
J. Basanavičiaus premiją Vyriausybė įsteigė 1992 metais, 2017-aisiais ji įgijo nacionalinės premijos statusą.
Premija teikiama kasmet minint Valstybės atkūrimo dieną vasario 16-ąją Prezidentūroje.
