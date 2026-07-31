Monospektaklis „Babytė, kurią vadino bandite“ atvyksta į Jungtinę Karalystę

Tikrais faktais paremta istorija pasakoja apie pokario Lietuvą, partizaninį pasipriešinimą, šeimos likimą ir žmogaus pasirinkimus. Spektaklis sukurtas remiantis archyvine medžiaga bei šeimos liudijimais, todėl žiūrovams dovanoja ne tik stiprią meninę patirtį, bet ir autentišką susitikimą su Lietuvos istorija. Birželį vykusi premjera Karalgirio miške sulaukė didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio. Apie šį išskirtinį kultūrinį įvykį plačiai rašė ir „Kauno diena“, o šiandien laikraštis tampa informaciniu Londono renginio rėmėju, prisidėdamas prie šio pasakojimo kelionės už Lietuvos ribų.
Šis monospektaklis ypač prasmingas lietuviams, gyvenantiems svetur. Tai galimybė ne tik išgyventi jautrią teatro patirtį, bet ir dar kartą prisiliesti prie savo tautos istorijos, kalbėti apie laisvės kainą, tapatybę ir vertybes, kurios nepraranda reikšmės ir šiandien.
Renginį Jungtinėje Karalystėje organizuoja „LaNe Pro Events“, siekianti lietuvių bendruomenei pristatyti profesionalius Lietuvos kultūros projektus ir stiprinti kultūrinius ryšius tarp Lietuvos ir Jungtinės Karalystės.
Spektaklio globėja – Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje, kurios palaikymas pabrėžia projekto kultūrinę ir istorinę svarbą.
Prie šios prasmingos iniciatyvos prisijungė ir Jungtinėje Karalystėje veikiantys lietuvių verslai, kurie neliko abejingi lietuviškos kultūros puoselėjimui: „Global Info Ltd“ – Jungtinėje Karalystėje veikianti buhalterinių ir teisinių paslaugų įmonė, „Instant Mortgage Solutions“ – padedanti klientams gauti būsto paskolas Jungtinėje Karalystėje, „Bernelių užeiga Londonas“, jau ne vienerius metus palaikanti lietuviškas iniciatyvas ir bendruomenės kultūrinį gyvenimą, bei vienintelis Anglijoje veikiantis lietuviškas knygynas „Knygnešys“.
Organizatoriai tikisi, kad Londono vakaras taps ne tik teatro renginiu, bet ir prasmingu susitikimu su istorija, kuri išlieka gyva tol, kol yra pasakojama.
Monospektaklis „Babytė, kurią vadino bandite“
Data: 2026 m. lapkričio 7 d.
Vieta: „The Tabernacle“, Notting Hill, Londonas
Bilietų skaičius ribotas: https://babyte-kuria-vadino-bandite.eventbrite.co.uk
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