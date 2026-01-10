Mirė muzikologas ir vargonų restauratorius Rimantas Gučas

Apie tai socialinio tinklo „Facebook” paskyroje šeštadienį paskelbė Vytautas Landsbergis.
„Metų lapams virstant – liūdna žinia. Prasta žinia. Atsisveikino Rimantas Gučas. Ir atsisveikino netikėtai, lyg būtų savo eilinį pokštą sumetęs“, – rašė V. Landsbergis.
Kaip rašoma Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, 1972 m. prie Paminklų restauravimo valdybos (vėliau Respublikinis kultūros paminklų restauravimo trestas) įkūrė vargonų restauravimo dirbtuvę ir jai vadovavo. Pagal R. Gučo projektus dirbtuvė restauravo, suremontavo, pastatė naujų ar perstatė daugiau kaip 30 vargonų.
Metų lapams virstant – liūdna žinia.
Tarp kitų restauruoti ir rekonstruoti – Kaune (Arkikatedroje bazilikoje 1973–83, evangelikų liuteronų bažnyčioje 1988), Vilniuje (Šv. Kryžiaus bažnyčioje 1988), Šiluvoje (1978), Kėdainiuose (Šv. Jurgio bažnyčioje 1979, Šv. Juozapo bažnyčioje 1994), Tytuvėnuose (1981), Skaudvilėje, Šešuoliuose ir Panevėžyje (1983), Adakave (1986), Telšiuose (Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje 1989), Pabiržėje (1993), Vanaguose (2003), Kretingoje (2004), Rusijoje (Peterhofe 1985 ir M. Glinkos muzikos muziejuje Maskvoje 1998), nauji – Vilniuje (Šv. Jonų bažnyčioje – Oginskių koplyčioje 1974 ir didieji 2000, Vilniaus universiteto auloje 1975, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 1993), Kaune (Vytauto bažnyčioje 1983, Švenčiausiosios Trejybės bažnyčioje 1990), Nidos evangelikų liuteronų bažnyčioje (1984), Kernavės bažnyčioje (1993), Miroslavo bažnyčioje (2006). Parengė vargonų restauravimo programų. 1997 jam suteikta aukščiausios kategorijos restauravimo technologo (vargonai) kvalifikacija.
Velionis buvo Vargonų bičiulių draugijos (Gesellschaftder Orgelfreunde; nuo 1982), Tarptautinės vargonų statytojų asociacijos (International Society of Organbuilders; nuo 1998) narys. 1987–90 SSRS vargonininkų ir vargonų meistrų draugijos (su O. Jančenka), 2008–12 Lietuvos restauratorių sąjungos pirmininkas. 1997–98 Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkas.
R. Gučas buvo radijo ir televizijos laidų, politinių feljetonų autorius. Aprašė didžiąją dalį Lietuvos vargonų, sudarė pirmąjį Lietuvos paminklinių vargonų sąrašą (1971), parengė leidinį Lietuvos paminkliniai vargonai: apsauga, priežiūra, restauravimas (2019). Užrašė daugiau kaip 1000 lietuvių liaudies dainų.
Paskelbė straipsnių daugiausia vargonų, t. p. folkloro, muzikos istorijos temomis.
Naujausi komentarai