Ministras apie atvykstančius Rusijos atlikėjus: neatmeskime, kad tai savotiški Trojos arkliai

„Visi tokie atlikėjai, kurie atvyksta – neatmeskime galimybės, kad tai yra savotiški Trojos arkliai. Nors Morgenšternas turi, man atrodo, ir Izraelio pilietybę, yra deklaravęs priešiškumą tam pačiam Putinui, Rusijai, karui ir rusai, lyg, yra paskelbę jį paieškomu. Bet tai yra tokia spalvinga asmenybė, kuri skatina daugybę kitų dalykų: smurtą, narkotikus“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė L. Alsys.
„Rusiškumo klausimas išlieka greta. Kad yra tarnybų užsiprašyta įvertinti ir atlikti patikrinimą – man atrodo, tai nėra nieko blogo. Jeigu kyla miesto vadovui pamąstymų, kad tai gali būti rizikingas atlikėjas, ar keliantis kažkokias rizikas, pavojus miestui, valstybei – institucijos ir tarnybos tam ir yra, kad atliktų patikrinimus, jeigu jos jų imsis“, – pridūrė jis.
Pasak ministro, tokiais atvejais, kai atitinkamas atlikėjas kelia klausimų, reikėtų sulaukti atsakingų tarnybų vertinimo.
„Nesakau, kad vienareikšmiškai reikėtų tikrinti, bet jei turime indikacijų, kad tai yra galimai grėsmingas arba grėsmę keliantis atlikėjas ar asmuo – patikrinimo procesas, vertinimo procesas turėtų įvykti“, – dėstė L. Alsys.
„Atlikėjai yra savotiškai vieši asmenys. Ir jų pasisakymai, koncertiniai turai ar šokio, visos kitos programos, ką jie atlieka, yra viešumoje pastebimos ir matomos. Jeigu kalbame apie tuos žmones, kurie po šiai dienai sėkmingai koncertuoja Rusijoje ir palaiko režimą – turbūt net klausimo nekyla, kad tokie žmonės neturėtų atvykti į Lietuvą, Europos Sąjungą. Bet kai kalbame apie tokį atvejį, kaip Morgenšternas – tai kelia vienokių ar kitokių klausimų, tai pasitikrinimo procedūra arba patikros momentas yra visuomet naudingas“, – pabrėžė ministras.
Kaip skelbta, sostinės savivaldybės vadovas Valdas Benkunskas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą (VSD) ir policiją prašydamas įvertinti, ar į Lietuvą norintis atvykti Rusijos atlikėjas A. Morgenšternas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Praėjusių metų spalio pabaigoje Vilniaus miesto meras kreipėsi į Užsienio reikalų ministeriją (URM), prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją A. Morgenšterną – lapkritį Vilniuje buvo numatytas jo koncertas.
Šis atlikėjas taip pat sulaukė kontraversiškų vertinimų. Po jo paskutinio koncerto sostinėje 2023 m. kovą socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, tapusią Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.
Pernai lapkritį Migracijos departamentas pranešė, kad Rusijos ir Izraelio pilietybes turintis reperis A. Morgenšternas buvo įtrauktas į viešą Lietuvoje nepageidaujamų asmenų sąrašą ir jam uždrausta atvykti į šalį 10 metų.
Tiesa, balandį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) šį Migracijos departamento sprendimą panaikino.
Kaip tuomet nurodė LVAT, teismas nustatė, kad MD, uždrausdamas A. Morgenšternui atvykti į Lietuvą, nepagrįstai rėmėsi URM pateikta informacija kaip pagrindine aplinkybe vertinant grėsmę valstybės saugumui. Be to, konstatuota, kad sprendime uždrausti muzikos atlikėjui atvykti į Lietuvą nurodyti duomenys – asmens įtraukimas į kitų valstybių nepageidaujamų žmonių sąrašus, informacija iš viešų šaltinių, ankstesni reperio pasisakymai ar kūryba – savaime neįrodo grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui.
(be temos)
(be temos)