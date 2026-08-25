Macikų lagerių kompleksą ketinama perduoti Kauno IX forto muziejui

„Šiandien pagaliau aiškiai apsibrėžėme procesus, kuriuos turi nueiti tiek savivaldybė, tiek Vyriausybė, kad tikrai galėtume perimti Macikų kompleksą ir jam suteikti valstybinį statusą Kauno IX forto žinioje“, – antradienį po apsilankymo lagerių komplekse BNS sakė kultūros ministras Lukas Alsys.
Anot jo, kalbama maždaug apie dešimties hektarų teritoriją, kur perlaidota apie 1,2 tūkst. aukų, taip pat apie vietas, kur dar gali būti palaidota žmonių ir kurias reikės ištirti bei buvusio karcerio pastatą.
Dalį sklypų, ministro teigimu, reikės išpirkti. Be to, šalia yra potvynio zona, kur Šilutės rajono savivaldybė projektuoja statyti pylimą.
Ši, ministro teigimu, sutinka perduoti objektą.
„Dabar sutarėme, kad per šį mėnesį pasirengiame darbų kalendorių, darbų planą – ką žingsnis po žingsnio turi nuveikti tiek savivaldybė, tiek ministerija kartu su Vyriausybe. Tada tokioje specialioje darbo grupėje prie Vyriausybės mes šitą darbo planą patvirtinsime ir žingsnis po žingsnio keliausime link įgyvendinimo“, – BNS sakė kultūros ministras.
Jo teigimu, valstybei perėmus šį paveldo objektą, turėtų būti skelbiamas konkursas lagerių aukoms įamžinti ir interaktyviai ekspozicijai įrengti.
„Ateities perspektyvinis klausimas yra, kaip įamžinsime tą tarptautinę trauminę atmintį, kuri atsirado dviejų totalitarinių režimų sandūroje. Skelbsime konkursą, kviesime architektus, landšafto dizainerius ir kitus šios srities specialistus siūlyti geriausius sprendimus, kaip įamžinti ir įprasminti tokią tikrai pasaulinės reikšmės vietą“, – sakė L. Alsys.
Macikų lagerių kompleksas – 1939–1955 metais veikusi nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovykla ir Sovietų Sąjungos GULAG'as.
Macikų lageriuose kalėjo per 20 šalių atstovai. Ne tik Rytų Europos šalių ar Sovietų Sąjungos, bet ir JAV, Kanados, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Lenkijos, Australijos, Naujosios Zelandijos ir kitų šalių piliečiai, tarp kurių – ir Lietuvos gyventojai, neįtikę sovietų valdžiai.
Tai išskirtinės istorinės reikšmės objektas, liudijantis dviejų totalitarinių režimų – nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos – vykdytus nusikaltimus.
Šiandien Macikų lagerių kompleksą sudaro lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, pirtis ir galbūt kareivinių pastatas. 1993 metais tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Šilutės skyriaus iniciatyva buvusiame karcerio pastate įrengtas Macikų lagerio karceris-muziejus, nuo 1995 metų tai – Šilutės Hugo Šojaus muziejaus filialas.
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