Lietuviai kviečiami paminėti skaudžią istoriją – žydų genocidą Lietuvoje

Pagrindinis minėjimo akcentas – oficiali Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo ceremonija – vyks rugsėjo 23 d. (trečiadienį) 12.30 val. Panerių memoriale (Memorialo g. 15, Vilnius).
Šį renginį organizuoja Kultūros ministerija, Tautinių mažumų departamentas prie Vyriausybės ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė.
Lietuvos žydai šimtmečius buvo neatsiejama mūsų valstybės raidos, kultūros, mokslo ir visuomeninio gyvenimo dalis. Žydai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje pradėjo kurtis prieš beveik septynis šimtmečius.
Per šį laiką čia susiformavo savita litvakų tapatybė. Kartu su lietuviais ir kitomis bendruomenėmis jie kūrė Pirmąją Lietuvos Respubliką, dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Tarpukariu Lietuvos žydų bendruomenė turėjo lygias teises, aktyviai veikė mokyklos, kultūros ir visuomeninės organizacijos, buvo leidžiama spauda.
Šį gyvenimą brutaliai nutraukė okupacijos. Didžiausia Lietuvos žydų tragedija prasidėjo 1941 metais, nacistinei Vokietijai okupavus šalį. Jau pirmosiomis savaitėmis prasidėjo masinės žudynės Paneriuose, Kauno fortuose, Vidzgirio miške ir kitose Lietuvos vietose.
Žudynėse dalyvavo nacių okupacinės struktūros ir jų vietiniai talkininkai. Vien 1941 metų birželio–lapkričio mėnesiais buvo sunaikinta apie 80 procentų tuo metu Lietuvoje gyvenusių žydų. Iki 1944 metų šalyje buvo nužudyta daugiau kaip 200 tūkstančių žmonių.
Tais pačiais 1941 metais pradėti steigti žydų getai. Didžiausias iš jų gyvavo Vilniuje. Jo likvidavimas pradėtas 1943 metų rugpjūtį, o rugsėjo 23 dieną getas buvo galutinai sunaikintas. Būtent ši tragiška data tapo Lietuvos žydų genocido atminimo diena.
Holokausto metu buvo naikinamos ne tik žmonių gyvybės, bet ir jų sukurtas unikalus kultūros paveldas. Naciams išplėšus Vilniuje veikusio Žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO) kolekcijas, geto kalinių „Popieriaus brigada“, rizikuodama savo gyvybėmis, dalį šių vertybių slapta išsaugojo.
Šiandien šis išlikęs paveldas – apie 4,1 mln. puslapių knygų, rankraščių ir dokumentų – leidžia geriau pažinti iki Holokausto gyvavusį Lietuvos žydų kultūrinį gyvenimą bei jo reikšmę visos Europos istorijai.
Šimtų tūkstančių mūsų bendrapiliečių netektis įpareigoja mus saugoti istorinę tiesą.
Visą minėjimo renginių programą rasite čia.
Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo ceremonijos renginys rugsėjo 23 d. Panerių memoriale iš dalies finansuojamas įgyvendinant Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektą „Lietuvos tautinės mažumos: istorinės atminties stiprinimas ir plėtra“, kuris remiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Istorinės atminties ir su Lietuvos pristatymu užsienyje susijusių projektų programos lėšomis.
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