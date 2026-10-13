Kultūros ministras: kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų didėti 7–10 procentų

„Kitais metais sieksime padidinti kultūros darbuotojų atlyginimus nuo 7 iki 10 procentų“, – antradienį per Vyriausybės pusvalandį Seime pranešė jis.
Anksčiau ministras yra minėjęs, kad 2027 metų valstybės biudžete kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus siekiama didinti ne mažiau kaip 5 procentais.
Jis antradienį pabrėžė, kad tokiu procentu turėtų didėti ne tik ministerijai, bet ir savivaldybėms priklausančių kultūros įstaigų darbuotojams.
L. Alsys pranešė, kad prie memorandumo, kuriuo savivalda įsipareigoja prisidėti tiek pat, kiek valstybė, prisidėjo jau visos 60 šalies savivaldybių.
„Reikia pasidžiaugti, kad šie metai yra bene pirmieji, kada neliko nė vienos savivaldybės, kuri neprisidėtų prie kultūros darbuotojų atlyginimų didinimo. Išlieka kelios savivaldybės, tiesa, jų yra nedaug, kurios skiria truputėlį mažiau negu skiria pati valstybė, bet indikacijos ir pokalbiai su merais nuteikia gerai“, – tvirtino jis.
Pasak ministro, dedamos pastangos atnaujinti memorandumą.
Jis pakartojo, kad tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio.
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