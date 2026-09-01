Kultūros ministerija kviečia siūlyti kandidatus Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijoms

Metų debiuto premija skiriama už geriausią jaunojo menininko arba jaunųjų menininkų kolektyvų debiutą profesionaliojo meno srityje per vienerius kalendorinius metus (nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d.), išsiskyrusį kūrybiniu novatoriškumu ir gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų.
Šešios Jaunojo kūrėjo premijos skiriamos jauniesiems menininkams arba jaunųjų menininkų kolektyvams už pastarųjų trejų metų kūrybą, gerai įvertintą profesionalių meno vertintojų ir sulaukusią visuomenės pripažinimo.
Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti kultūros ir meno srityje veikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys – profesionalūs menininkai arba meno vertintojai.
Kasmetės Metų debiuto ir Jaunojo kūrėjo premijos kartu su kitomis Kultūros ministerijos premijomis teikiamos metų pabaigoje vykstančiame iškilmingame renginyje.
Plačiau apie teikimo sąlygas.
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