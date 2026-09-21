Kultūros institutas paskelbė kultūros programos Vokietijoje konkursą – skirta 2,2 mln. eurų

„Kultūros programa „Laikas – Erdvės – Žmonės“ suteiks platformą permąstyti dabartį istorijos ir ateities sandūroje bei kartu kurti erdves savęs ir kito pažinimui. Programa siekia stiprinti Lietuvos ir Vokietijos kultūrinius ryšius, skatinti ilgalaikes partnerystes ir didinti Lietuvos kultūros matomumą Vokietijoje“, – pirmadienį išplatintame pranešime sakė Lietuvos metų Vokietijoje programos vadovė Rita Valiukonytė.
Kultūros programa kviečia Lietuvos kūrėjus inicijuoti bendradarbiavimo projektus visose 16 Vokietijos federalinių žemių.
Tikimasi, kad projektai sudarys galimybes Vokietijos kultūros profesionalams giliau pažinti šiuolaikinę Lietuvą, o plačiajai Vokietijos visuomenei atsivers naujos progos susipažinti su Lietuvos kultūra, kūrėjais ir idėjomis.
Pagrindinis dėmesys bus sutelktas į 2027 metus, 2028-ieji skirti veiklų tęstinumui, partnerystėms stiprinti ir programos rezultatams įtvirtinti.
Anot pranešimo, ypatingas dėmesys bus skiriamas pradedančiųjų kūrėjų įtraukimui į kūrybinius bei sprendimų priėmimo procesus.
Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys, tačiau jų siūlomas projektas privalo turėti partnerį Vokietijoje.
Paraiškas galima pateikti iki spalio 26 dienos.
Taip pat numatyti antrasis konkurso etapas 2027 metų pirmąjį ketvirtį ir trečiasis etapas 2027 metų ketvirtąjį ketvirtį.
Pirmajame konkurso etape projektams planuojama paskirstyti iki 400 tūkst. eurų, o per pirmą ir antrą etapus – iš viso 2027 metų projektams – bus paskirstyta 700 tūkst. eurų.
Vyriausybė programai įgyvendinti yra numačiusi 2,2 mln. eurų.
Naujausi komentarai