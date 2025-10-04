Kultūros bendruomenei protestuojant, Gitanas Nausėda lankysis Italijoje, atidarys kultūros metus

Sekmadienį jis su Italijos prezidentu Sergio Mattarella (Serdžijumi Matarela) inauguraciniu koncertu Romoje atidarys Lietuvos kultūros metų Italijoje programą.
Italijos prezidento rūmuose Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius atliks menininko provaikaitis Rokas Zubovas bei italų atlikėjų styginių kvartetas EOS.
Kultūros metų atidarymo renginys vyks Lietuvoje bendruomenei piktinantis dėl Kultūros ministerijos perdavimo į „Nemuno aušros“ rankas. Dalis renginio dalyvių Italijoje žada segėti protesto ženklelius.
Pirmadienį suplanuotas G. Nausėdos vizitas į Vatikaną ir susitikimas su popiežiumi Leonu XIV.
