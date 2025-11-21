Prezidentas: kultūros problemas reikėtų spręsti prie bendro stalo, o ne gatvėje

„Mano supratimu, jeigu ketinama spręsti kažkokią problemą, tai po protestų turi būti sėdimas už bendro stalo ir kalbėjimas, kaip tą problemą išspręsti“, – penktadienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
„Jeigu tikrai ketinama spręsti kultūros problemas, tai aš manyčiau, vis dėlto reikėtų spręsti jas prie bendro stalo, su valdžios atstovais, o ne gatvėje, nes gatvėje labai sunku išspręst kažką“, – pabrėžė jis.
Prezidentas sveikino piliečių norą ir teisę išreikšti savo nuomonę, tačiau tikino penktadienį fiziškai negalėsiantis susitikti su mitinguotojais.
Kaip anksčiau rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir G. Nausėdos sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Kultūros ministerijos kontrolę socdemai susigrąžino, „Nemuno aušros“ atstovų darbui joje besipriešinanti kultūros bendruomenė yra nusprendusi, kad protestai turi tęstis, kol nėra aiškių garantijų dėl likusios politinės komandos sudėties.
Šalies vadovo teigimu, pradinė priežastis, kodėl ši iniciatyva kilo, „yra jau seniai pašalinta“.
„Ir jeigu yra kitokių, platesnių, gilesnių tikslų, tai galbūt reikėtų įvardinti, kad šie protestai yra naujos politinės jėgos gimimas. Pasakyti tą skaidriai, visi tai suprasime ir tai bus visiškai natūrali procesų eiga“, – teigė G. Nausėda.
