Kultūros bendruomenė tęs protestus: kviečia prisidėti ir kitų sektorių atstovus

„Protestas tęsiasi, klaida nėra ištaisyta, draugystė su politikais, kurie šią situaciją sukūrė, ir toliau pristabdyta, mes tikrai tikrai nematome galimybės draugauti“, – pirmadienį per spaudos konferenciją Vilniuje sakė Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė, kino prodiuserė, kino studijos „Just a Moment“ vadovė Dagnė Vildžiūnaitė.
„Bendraminčių, palaikančiųjų ir norinčiųjų, kad situacija keistųsi, ratas plečiasi. (...) Reaguodami į šį poreikį ir šį prisijungimą, mes planuojame ketvirtąją asamblėją ir tai bus tarpsektorinė asamblėja. Mes kviesime kitus sektorius kalbėtis“, – teigė ji.
Kada bus surengta ketvirtoji asamblėja, jos organizatoriai ketina pranešti vėliau šią savaitę. Tuo metu antradienį bus paskelbta galimybė norintiesiems prisidėti, tačiau neatstovaujantiems jokiai asociacijai ar bendruomenei, jungtis į palaikymo grupes.
Pasak D. Vildžiūnaitės, kultūros bendruomenės manymu, tai yra jų pilietinė teisė ir pareiga reikšti nepritarimą tam, kas vyksta šalyje.
„Gautas mandatas nėra besąlygiškas draugystės aktas. Jį reikia nuolat ir nuolat pagrįsti, pažadus, kurie buvo duoti, reikia pagrįsti darbais. Mūsų valia nėra nekintantis aktas. Mes esame mąstanti visuomenė, mes matome, kas vyksta ir mes reikalaujame nuolatinės atskaitomybės“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, tūkstančiai žmonių sekmadienį visoje Lietuvoje protestavo dėl Kultūros ministerijos atidavimo partijai „Nemuno aušra“.
Streiko kulminacija tapo šalies kultūros įstaigose, aikštėse, skveruose, kiemeliuose nuskambėjusi protesto himnu ir „įspėjamąja sirena“ pasirinkta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“.
Streiko dalyviams taip pat skaitytas Kultūros protesto asamblėjos patvirtintas manifestas „Tai gali būti paskutinis kartas“.
Jame teigiama, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai kultūra yra bendra visų kalba, kai kultūra įkvepia, augina ir suteikia drąsos, kai esame vieningi, kai išeiname į gatves ir aikštes, stojame prieš panieką, melą ir chaosą, garsiai pasisakome už laisvę ir demokratiją, kai streikuojame dėl Lietuvos ir kai kuriame bei buriamės laisvi.
Kultūros bendruomenės streiką išprovokavo valdančiųjų sprendimas Kultūros ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos skatinimo ir Holokausto neigimu, jis taip pat yra abejojęs paramos Ukrainai tikslingumu, kritikavęs smarkų gynybos finansavimo didinimą.
Kultūrininkų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas Kultūros ministerijai kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
Kritikos dėl nekompetencijos sulaukęs iš pareigų penktadienį atsistatydino „aušrietis“ kultūros ministras Ignotas Adomavičius.
Laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
R. Žemaitaitis teigė norintis, jog Kultūros ministerija liktų „Nemuno aušrai“, tačiau derėtųsi ir dėl ministerijų mainų.
