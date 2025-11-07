Kultūrininkai rengia dar vieną mitingą: reikalaus valdančiųjų atsakomybės

„Kviečiame susirinkti į mitingą Vilniuje ir pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui, reikalauti valdančiųjų atsakomybės savo piliečiams ir rūpesčio dėl laisvos ir nepriklausomos valstybės ateities“, – rašoma organizatorių išplatintame pranešime.
Pasak mitingo rengėjų, valdančiosios partijos „Nemuno aušra“ veikla toliau kelia grėsmę Lietuvos demokratinėms vertybėms ir konstituciniams principams.
„Šio politinio projekto ir jo lyderio populistinė ir euroskeptiška orientacija, antisemitiniai ir prorusiški pasisakymai bei veiksmai sudaro rimtas prielaidas laikyti tai antivalstybinių jėgų grėsme mūsų valstybei. Demokratinių institucijų ir konstitucinių principų pamatus imama ardyti diskredituojant teisės viršenybę, istorinę tiesą, toleranciją mažumų teisėms, skleidžiant melą, šmeižtą, grasinimus“, – nurodoma pranešime.
„Todėl lapkričio 21-ąją kviečiame susirinkti į mitingą Vilniuje ir pasipriešinti demokratijos pamatų ardymui, reikalauti valdančiųjų atsakomybės savo piliečiams ir rūpesčio dėl laisvos ir nepriklausomos valstybės ateities“, – dėstoma renginio pranešime.
Organizatoriai į mitingą kviečia atvykti ne tik kultūros bendruomenę iš visos Lietuvos, tačiau ir visus neabejingus protesto idėjoms.
Neabejoja, kad „aušriečiai“ dalyvauja Kultūros ministerijos vadovybės formavime
Kaip skelbta, nepaisant raginimų neburti ministerijos politinės komandos, kol nėra paskirtas kultūros ministras, antradienį darbą pradėjo trys viceministrai – Anna Kuznecovienė, Renata Kurmin ir Aleksandras Brokas. Tiesa, pastarasis penktadienį pranešė atsistatydinantis iš pareigų.
Viešojoje erdvėje pasirodė informacija, jog A. Broką į viceministrus galėjo deleguoti „Nemuno aušra“. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį tokią informaciją neigė.
Tuo metu protestuojantys kultūrininkai teigė neabejojantys, kad „Nemuno aušra“ ir toliau dalyvauja Kultūros ministerijos vadovybės formavime bei pabrėžė nežadantys nutraukti protestų.
Kaip Eltai ketvirtadienį sakė kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės narė Gintarė Masteikaitė, dabar ruošiamas šešių mėnesių planas dėl tolimesnių bendruomenės veiksmų.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
